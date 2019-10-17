Пенс обозначил демаркационную линию, за которую будут выведены курдские формирования

Анкара, 17 октября. Отвод курдских вооруженных формирований будет производиться от демаркационной линии, находящейся примерно в 32 километрах к югу от границы Турции и Сирии. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее стало известно, что политики договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны.

Если курдские боевики этого не сделают, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований. Вице-президент США заверил Эрдогана, что Вашингтон будет содействовать процессу.

По словам Пенса, демаркационная линия, за которую будут выведены курдские боевики, будет проходить примерно в 32 километрах к югу от турецко-сирийской границы.

«Это [отвод курдских формирований] буквально уже началось. Отвод будет производиться от демаркационной линии, расположенной примерно в 20 милях к югу от границы», — обозначил он.

Операция «Источник мира» в приграничных районах Сирии началась в минувшую среду. Она направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Антитеррористическая операция ведется не против курдского народа, а против вооруженных формирований. Официально курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) заявляют о «борьбе с терроризмом» в стране, однако на деле они включают боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды. Таким образом были созданы спящие ячейки террористической организации.

Отметим, что на захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же они угнетают местное население, устанавливая свои порядки в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.