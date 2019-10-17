Трамп заявил, что приостановка операции Турции против курдов «спасет миллионы жизней»

Вашингтон, 17 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры американского вице-президента Майка Пенса с руководством Турции по сирийской проблеме позволят «спасти миллионы жизней».

«Отличные новости из Турции. Скоро будет пресс-конференция с вице-президентом и госсекретарем. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 октября 2019 г.

17 октября вице-президент США Майк Пенс провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых было объявлено о временной приостановке антитеррористической операции Анкары против курдских боевиков на севере Сирии.

По словам Пенса, Турция приостановит военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдским боевикам выйти из планируемой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе.

Пенс также добавил, что США не будут вводить дополнительные санкции в отношении Турции, отметив, что глава Белого дома Дональд Трамп готов отозвать действующие экономические ограничения.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на северо-востоке Сирии. Главной целью турецкой операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии. Кроме того, Анкара намерена блокировать трассу М-4, которую террористы используют для доставки боеприпасов.

Военная операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не вели боевые действия против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований. Деятельность курдских террористов в Сирии способствовала увеличению числа «спящих ячеек» ИГ, члены которых готовы в любой момент начать партизанскую войну на территории САР.

11 октября Глава Пентагона Марк Эспер призвал власти Турции прекратить проведение военной операции на северо-востоке Сирии, после чего Вашингтон пригрозил Анкаре введением санкций. 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции из-за военной операции в Сирии. В этот же день власти Турции заявили, что Анкара продолжит военную операцию против курдских террористов на северо-востоке Сирии, несмотря на санкционное давление со стороны США.

1 Организация запрещена на территории РФ.