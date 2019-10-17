Турция завершит операцию в Сирии после отвода курдских бандформирований от границы

Вашингтон, 17 октября. Турция окончательно завершит военную операцию в Сирии после отвода курдских бандформирований, сообщил вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее стало известно, что Пенс и Эрдоган договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. При этом вице-президент США заверил турецкого лидера, что Вашингтон будет содействовать выводу вооруженных курдских бандформирований из зоны операции.

Анкара в свою очередь предупредила, что перемирие заключено на 120 часов, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Анкара начала операцию «Источник мира» 9 октября. Как объяснял президент Турции, она направлена против курдских вооруженных формирований, активно сотрудничающих с террористами из «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ).

Курдские боевики на захваченных ими территориях угнетают местное население — арабов-суннитов, устанавливая свои порядки. Известно также, что вооруженные формирования курдов выводили членов экстремистской организации из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США. Таким образом, курдские боевики способствовали созданию спящих террористических ячеек, готовых в любой момент атаковать Сирию.

Целью Анкары является создание зоны безопасности вдоль границы двух государств. Кроме того, Турция намерена пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.