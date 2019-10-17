Турция против курдских террористов, день 9: турецкая армия заняла половину Рас-аль-Айна, Эрдоган объявил временное перемирие

В Сирии завершился девятый день контртеррористической операции армии Турции «Источник мира». О наиболее важных событиях за сегодняшний день читайте в материале Федерального агентства новостей.

Главные события дня

Турецкая армия в рамках антитеррористической операции «Источник мира» в ночь на 17 октября начала массированное наступление по всем флангам на город Рас-аль-Айн на севере провинции Хасака. В течение дня туркам удалось занять половину этого стратегически важного для военных действий населенного пункта. В наступлении были задействованы артиллерия, танки, гаубицы, беспилотники и авиация. А накануне Турция сбила беспилотник «Сирийских демократических сил», который летал вокруг пограничного с Сирией города Рас-аль-Айн в северной части Хасаки.

По сообщению министерства национальной обороны Турции, с начала трансграничной операции «Источник мира» в Сирии турецкими войсками было уничтожено 673 курдских террориста. В освобожденный от курдов город Кобани вошли Сирийская арабская армия (САА) и военная полиция России. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) опубликовала видео, на котором запечатлен этот момент. Как передало сирийское государственное телевидение, сирийские и российские силовики прибыли в освобожденный Кобани, который также известен как Айн-эль-Араб, для защиты мирного населения в свете антитеррористической операции ВС Турции против курдских бандформирований.

Вечером 17 октября в Анкаре прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса, на которой они договорились о приостановлении турецкой операции в северной Сирии на 120 часов. Это время будет использовано для отвода из планируемой 30-км буферной зоны курдских боевиков. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Другие события

Сегодня же стало известно, что курдские террористические формирования взяли на себя ответственность за гибель нескольких бойцов протурецких сил во время уличных боев в городе Рас-аль-Айн на севере Сирии.

Накануне курды объявили, что приостанавливают военные операции против террористов из запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Кроме того, курдские боевики не пустили в Ракку конвой российских и сирийских военных.

Советник президента Сирии по политическим вопросам Бусейна Шаабан заявил в четверг, что переговоры Дамаска и Анкары по ситуации вокруг операции турецких ВС на севере Сирии могут пройти в Сочи.

«Российские друзья сегодня объявили, что пытаются организовать турецко-сирийскую встречу по вопросам безопасности в Сочи. Мы это услышали от русских, у нас нет никаких контактов с Анкарой», — сказал Шаабан в интервью телеканалу RT Arabic.

Представитель возглавляемой США коалиции полковник Майлс Кэггинс, комментируя выход американских сил из зоны проведения антитеррористической операции Турции против курдов, сообщил, что «16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования».

При этом американцы заявили, что продолжат борьбу с террористами дистанционно.

«Кампания по борьбе с ИГ1 продолжится. У нас есть значительные силы и средства, а также силы союзников по коалиции по всему региону для продолжения этой кампании», — сказал высокопоставленный сотрудник Пентагона, которого процитировало ТАСС.

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамри в свою очередь заявил 17 октября, что на территории его страны были задержаны отпущенные курдами и бежавшие из Сирии члены запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

Реакция

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским коллегой, что Рабочая партия Курдистана (РПК) еще хуже, чем террористическая группировка ИГ.

«РПК, которой, как известно, управляют курды, пожалуй, хуже «Исламского государства» с точки зрения террористической угрозы и во многих других отношениях», — заявил американский президент.

По словам Трампа, его совершенно не удивило решение лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать операцию против курдских террористических формирований на севере Сирии.

Однако Трамп пригрозил Турции «опустошительными санкциями», если Эрдоган не договорится с американским вице-президентом Майклом Пенсом на встрече в Анкаре. В итоге встреча прошла так, как хотели США: Эрдоган и Пенс достигли соглашения о приостановлении турецкой операции в северной Сирии за 120 часов.

А министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сегодня встречался с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. На этой встрече он сообщил, что курдские террористы могут применить в Сирии химическое оружие и обвинить в этом Анкару.

Акар подчеркнул, что турецкая армия делает все возможное, чтобы не нанести ущерб инфраструктуре и историческим, культурным и религиозным объектам на севере Сирии в ходе операции «Источник мира».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что Анкара не будет возражать, если Дамаск и Москва решат вопрос отвода курдских террористических формирований от сирийско-турецкой границы.

«Россия обещает нам, что с той стороны [турецко-сирийской] границы не будет Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС, сирийские курды). Если Россия вместе с сирийской армией выведут СНС из региона, мы не будем против», — заметил Чавушоглу.

При этом глава турецкого МИД отметил роль России в урегулировании ситуации на севере Сирии и то, что Москва выступает посредником между Дамаском и Анкарой.

По мнению же официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, достижение договоренностей между властями Сирии и курдами могло бы способствовать стабилизации ситуации на севере САР.

«Это означает передачу в конечном счете под контроль законного правительства Сирии всех национальных территорий, включая границу с Турцией. В этой связи достижение соответствующих договоренностей между Дамаском и курдами можем только приветствовать», — объяснила Захарова.

Мнения экспертов

Соединенные Штаты с легкостью пожертвовали поверившими в их помощь курдскими террористами, покинув ставшую слишком опасной для их армии обширную территорию. Такое мнение высказал в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

«Операция Анкары, по официальным заявлениям, направлена на то, чтобы пресечь движение боевиков РПК (которую признают террористической организацией не только в Турции, но и в США, в странах ЕС) и их союзников из других группировок вдоль границы страны по важной сирийской трассе М-4. Мифологизированная на Западе по идеологическим соображениям роль курдов в борьбе с терроризмом стала теперь неудобным моментом для политиков Европы. Что же касается США, то американский президент Дональд Трамп начал наконец выполнять одно из своих предвыборных обещаний по выводу войск из Сирии, не переставая критиковать Реджепа Тайипа Эрдогана, что выгодно американскому президенту по политическим мотивам», — считает Сергей Простаков.

А по мнению эксперта Центра арабских и исламских исследований РАН Бориса Долгова, курды не намерены передавать боевиков ИГИЛ1 ни сирийской, ни турецкой армии, ни какой-либо другой стороне.

«Причины, скорее всего, в том, что главари курдских вооруженных формирований хотят сделать пленных боевиков своим «козырем» в выдвигаемых ими политических требованиях, — предположил эксперт. — Если боевики ИГИЛ будут находиться у них в руках, позволяет им в какой-то степени ставить свои условия и Дамаску, и странам ЕС, — и даже для США эти пленные боевики представляют угрозу».

Долгов напомнил, что были сообщения, что захваченные в плен боевики ИГ переходили на сторону SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.