Дробыш прокомментировал иск Кормухиной к Гагариной из-за «Кукушки» Цоя

Москва, 17 октября. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказался относительно иска певицы Ольги Кормухиной против исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.

Кормухина ранее заявила, что Гагарина «присвоила» аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную ею и Алексеем Беловым. Это и стало причиной начала спора между артистками.

Дробыш, комментируя происходящее, подчеркнул, что в звучании композиций действительно есть отличия и похожие моменты, однако это не повод для такой крупной ссоры.

«Там у Кормухиной гитара играет ритм, а у Полины гитара играет перебором. Людям в шоу-бизнесе нужно учиться радоваться друг за друга», — передает его слова РЕН ТВ.

Как отмечает издание, спорить солистки могут сколько угодно, однако права на творческое наследие Цоя принадлежат его родственникам.

«Пусть делятся, борются, это… Эта мышиная возня меня не интересует», — подчеркнул отец музыканта Роберт Цой.

Напомним, песня Цоя «Кукушка» была включена в «Черный альбом», который вышел в 1990 году. Она является одной из самых популярных композиций рок-музыканта наряду со «Звездой по имени Солнце» и «Группой крови».

Заслуженная артистка РФ Кормухина еще в 2011 году вместе с Беловым записала кавер-версию одного из хитов группы «Кино» — для специального проекта федерального телеканала, который был посвящен 50-летию со дня рождения Цоя.

В 2015 году данную кавер-версию как главную музыкальную тему кинофильма «Битва за Севастополь», снятого Сергеем Мокрицким, исполнила Гагарина, а новым аранжировщиком песни выступил композитор и продюсер Меладзе.

Произошедшее возмутило Кормухину, посчитавшую, что налицо нарушение авторского — ее и Белова — права на данную композицию. По словам певицы, финансовых претензий к Гагариной у нее нет. Ее цель — не материальная компенсация, а возможность «дать шанс людям поступить правильно».

Дело сейчас находится в Тверском суде Москвы. Очередное заседание намечено на ноябрь.