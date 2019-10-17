Сирия новости 17 октября 22.30: операция «Источник мира» остановлена на 120 часов, в Даръа застрелен брат экс-премьера САР

Сирия, 17 октября. Операция «Источник мира» будет остановлена на 120 часов. В Даръа убит брат бывшего премьер-министра Сирии Ваиля Надира аль-Хальки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в установке бомбы на севере Алеппо в городе Аль-Баб, выбиты из двух поселков близ Тель-Абъяда в ходе столкновения с турецкой армией в Ракке.

ВС Турции и союзные силы: приостанавливают операцию «Источник мира» на 120 часов по договоренности, достигнутой в ходе переговоров с США.

Международная коалиция: направила делегацию в Анкару для переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Провинция Алеппо

Сотрудники службы внутренней безопасности обезвредили взрывное устройство, оставленное на обочине дороги в жилом квартале города Аль-Баб, о чем сообщает новостной портал Masar Press Nwt. Наиболее вероятно, что организаторами неудавшейся попытки подрыва выступили курдские боевики из числа «Демократических сил Сирии» (SDF). Город Аль-Баб перешел под контроль армии Турции в 2017 году, после того как как турецкая армия выбила оттуда боевиков «Исламского государства»1, но тем самым Анкара задела интересы «Демократических сил Сирии», так как Аль-Баб ранее входил в курдский анклав на севере Алеппо.

Провинция Даръа

Филиал Сирийского Арабского Красного Полумесяца (SARC) в Даръа отчитался о проделанной в провинции работе по проведению гуманитарных акций. Сегодня волонтеры организации доставили 2200 продовольственных индивидуальных пакета в поселки Тайбе и Сайда на востоке провинции. Глава отделения Красного Полумесяца Ахмад аль-Масалмех в интервью порталу SANA рассказал, что они доставили помощь почти для 4500 семей провинции, для чего потребовалось семь грузовиков. Он добавил, что распределение помощи было основано на списках, заранее подготовленных советами двух городов. В середине этого месяца филиал доставил 3000 продовольственных индивидуальных пакетов продуктов первой необходимости в город Махджа.

Как передает медиаресурс Step News, в другой части провинции, городе Джассим неизвестные лица убили доктора Надера Аль-Халки, брата бывшего премьер-министра Ваэля аль-Халки. Убийство был совершено в клинике в городе Джассим, где работал Надер Аль-Халки. Ранее неизвестные также убили по дороге из города Тафас полевого командира Асада Харири - члена ливанского ополчения «Хезболла», которое выступает в гражданском конфликте в Сирии на стороне правительства. Напомним, что с лета этого года в провинции участились случаи нападений на представителей официальной власти и бывших членов вооруженной оппозиции, которые в 2018 году пошли на соглашение с Дамаском и подписали перемирие. Военные аналитики предполагают, чо за волной покушений в провинции стоит часть непримиримых боевиков, которые намерена и дальше противостоять правительственным силам.

Провинция Идлиб

По данным новостного Twitter-канала Masar Press Net, подразделения Сирийской арабской армии (САА), дислоцированные в южных районах провинции, продолжили обстрел позиций альянса «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Кафр-Набель. Самолеты ВКС РФ также работают в воздушном пространстве на юге и совершили три боевых вылета над городом Кафр-Саджна, где нанесли точечные удары по опорным пунктам террористов в окрестностях города, о чем также сообщил источник.

Провинция Ракка

Протурецкие силы заявила о занятии деревень Аль-Фадуя и Азуар к западу от города Тель-Абъяд, как передает портал Masar Press Net. Курды в ответ разместили на подконтрольных им медиаресурса информацию о том, что ими были уничтожены два танка и один бронетранспортер турецкой армии к северу от города Айн-Исса в ходе столкновения с турецкой армией, как сообщает медиаресурс Baladi News.

Как передает агентство ТАСС, в столице Турции городе Анкара прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса. В ходе переговоров, которые длились полтора часа, было достигнуто соглашение, согласно которому Турция на 120 часов приостанавливает на севере Сирии проведение своей контртеррористической операции «Источник мира», для того чтобы курдские боевики отошли из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны». Если курды не отойдут - Анкара оставляет за собой право продолжить операцию до полного отвода бандформирований.

Провинция Хасака

Протурецкие ополченцы продвинулись в зачистке окрестностей Рас-аль-Айна от курдских радикалов и перерезали автомагистраль, по которой из города Хасака в район прибывали подкрепления для курдских террористов. Позднее SDF удалось выбить из поселка Тель-Синан, как указал новостной портал Masar Press Net. Отряды «Демократических сил Сирии» были осаждены в Рас-аль-Айне. На подступах к городу Камышлы также отмечаются ожесточенные столкновения сторон с участием ВВС Турции, которые наносят по курдским радикалам удары с воздуха, как сообщает медиаресурс Masar Press Net.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) вышли к границе с Турцией в районе Сук-эль-Халь к северу от города Кобани, который расположен на восточном берегу Евфрата, о чем сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска». Военнослужащие подняли национальный флаг на блокпосте на границе с Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.