Москва, 17 октября. Посол России в США Анатолий Антонов обратился с просьбой к американской стороне об организации встречи с новым советником Белого дома по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Представитель России в США в интервью каналу «Россия 24» сообщил, что заинтересован в установлении «прямого контакта» с новым советником Трампа.

«Что касается господина О´Брайена, мне, к сожалению, пока не удалось увидеться с ним. Мы попросили американских коллег организовать такую встречу. Мы заинтересованы в установлении прямых контактов с новым помощником президента», — рассказал Антонов.

В середине сентября президент США Дональд Трамп объявил о назначении своим новым советником по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Примечательно, что сначала кандидатом на пост был глава Госдепа Майк Помпео, но он отказался из-за нежелания совмещать две должности.

Ранее помощником Трампа по вопросам нацбезопасности выступал Джон Болтон, однако американский президент уволил его 10 сентября. Глава США считал, что Болтон придерживается слишком жестких взглядов, а также занимает неверную позицию по венесуэльскому вопросу. Кроме того, советник Трампа оскорбил лидера КНДР Ким Чен Ына предложением придерживаться «примера Ливии» в сдаче ядерного арсенала государства.