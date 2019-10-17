Минобороны показало запуски ракет на учениях «Гром-2019». События дня. ФАН-ТВ

Заседание Комиссии по расследованию вмешательств Запада в дела России Политические технологии, роль Интернета в новостной повестке, вопиющие случаи цензуры — эти и многие другие вопросы сегодня поднимались в стенах Госдумы. Комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России провела очередное заседание — сегодня в нем участвовали не только депутаты, но и представители СМИ, в том числе Евгений Зубарев, гендиректор Федерального агентства новостей, которое входит в медиагруппу «Патриот». Ее глава Николай Столярчук представил комиссии материалы расследования ФАН об организаторах беспорядков в Москве. Речь зашла о политтехнологиях и о том, как внешние «игроки» используют их в нашей стране. Подробнее об этом мы расскажем завтра в утреннем выпуске новостей.

В рамках учений «Гром-2019» испытаны ракетные комплексы 17 октября в России завершаются военные учения «Гром-2019». В заключительный день они проходят под руководством президента страны (и вместе с тем верховного главнокомандующего) Владимира Путина. Свою боевую готовность войска проверили на всех фронтах: на земле, на воде и в воздухе. Всеобщее внимание приковали баллистические и крылатые ракеты. Сначала Министерство обороны показало в действии комплекс «Искандер», он был опробован на полигонах Южного и Восточного военных округов. Вслед за этим в сети появились кадры с подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов. Они провели запуск высокоточных крылатых «Калибров». Ракеты успешно поразили все заданные цели. И, можно сказать, что их калибровка успешно проявила себя на практике. Операцией командовал Национальный центр управления обороной в Москве. Начиная с 15 октября, в учениях поучаствовали около 12 тысяч военнослужащих, более 200 пусковых установок и 300 единиц техники. «Гром-2019» призван обучить и подготовить войска к возможному нападению противника. В Министерстве обороны заявляют, что маневры проводятся исключительно в оборонительных целях.