Минобороны показало запуски ракет на учениях «Гром-2019». События дня. ФАН-ТВ

Заседание Комиссии по расследованию вмешательств Запада в дела России
Политические технологии, роль Интернета в новостной повестке, вопиющие случаи цензуры — эти и многие другие вопросы сегодня поднимались в стенах Госдумы. Комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России провела очередное заседание — сегодня в нем участвовали не только депутаты, но и представители СМИ, в том числе Евгений Зубарев, гендиректор Федерального агентства новостей, которое входит в медиагруппу «Патриот». Ее глава Николай Столярчук представил комиссии материалы расследования ФАН об организаторах беспорядков в Москве. Речь зашла о политтехнологиях и о том, как внешние «игроки» используют их в нашей стране. Подробнее об этом мы расскажем завтра в утреннем выпуске новостей.
В рамках учений «Гром-2019» испытаны ракетные комплексы
17 октября в России завершаются военные учения «Гром-2019». В заключительный день они проходят под руководством президента страны (и вместе с тем верховного главнокомандующего) Владимира Путина. Свою боевую готовность войска проверили на всех фронтах: на земле, на воде и в воздухе. Всеобщее внимание приковали баллистические и крылатые ракеты. Сначала Министерство обороны показало в действии комплекс «Искандер», он был опробован на полигонах Южного и Восточного военных округов. Вслед за этим в сети появились кадры с подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов. Они провели запуск высокоточных крылатых «Калибров». Ракеты успешно поразили все заданные цели. И, можно сказать, что их калибровка успешно проявила себя на практике. Операцией командовал Национальный центр управления обороной в Москве. Начиная с 15 октября, в учениях поучаствовали около 12 тысяч военнослужащих, более 200 пусковых установок и 300 единиц техники. «Гром-2019» призван обучить и подготовить войска к возможному нападению противника. В Министерстве обороны заявляют, что маневры проводятся исключительно в оборонительных целях.
Великобритания и ЕС согласовали Brexit
Многолетний спор о дилемме Brexit, если не закончился, то уж точно значительно продвинулся. Лондон и Брюссель, наконец, согласовали условия по выходу Великобритании из ЕС. Об этой, возможно, исторической сделке сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Финальные переговоры почти непрерывно длились двое суток, но их итоги еще должны одобрить британский парламент и Европейский совет. К тому же, детали соглашения публике пока неизвестны. Но вполне вероятно, что теперь бесконечные переносы Brexit останутся в прошлом, а Лондон уложится в заявленный дедлайн 31 октября. Новый договор, по словам Юнкера, касается и наболевшего «ирландского вопроса», одного из ключевых в этой истории. Судьбоносное для себя решение британцы приняли в 2016-м году. Тогда состоялся референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Большинство высказалось «за», хотя результат оказался минимальным. Многие сочли это решение преждевременным и требовали повторного голосования, ведь пути выхода из «европейской семьи» долгое время не могли найти ни жители, ни власти страны. Во многом из-за Республики Ирландия и Северной Ирландией — последняя, как известно, входит в состав королевства, но не хочет покидать европейский рынок. А Brexit без сделки с ЕС мог привести к появлению между двумя соседями физической границы, которая сейчас весьма условна. Правда, злополучную сделку не раз отклонял британский парламент, опасаясь, что Северная Ирландия по факту останется в европейском альянсе, а Лондон утратит контроль над этой территорией. На фоне разногласий британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку, но ее преемник Борис Джонсон, вероятно, станет более успешным в этом вопросе.