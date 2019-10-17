Эрдоган и Пенс договорились о приостановке операции Турции против курдов в Сирии

Анкара, 17 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции Анкары против курдских террористов на севере Сирии на 120 часов.

По словам вице-президента США, он договорился с лидером Турции о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны.

Пенс в беседе с Эрдоганом заверил, что Вашингтон будет содействовать выводу вооруженных курдских бандформирований из зоны операции Турции на севере Сирии. Анкара в свою очередь предупредила, что если курды не выполнят условия американо-турецкой договоренности, то операция будет возобновлена до полного отвода террористов.

США также пообещали турецкой стороне, что не будут вводить новые санкции в отношении Анкары.

Напомним, операция Турции «Источник мира» против курдских террористов стартовала 9 октября. С помощью нее Анкара намерена создать на севере САР некую буферную зону, которая станет «защитным поясом» для турецкой границы.

Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 заняли территории в восточной части страны и начали оказывать давление на местных жителей. Курды не вели боевых действий против террористов, как это делали, например, ВКС РФ, а предпочитали «договариваться» с ними, входя на занятые ими земли.

Ранее Пенс прилетел в Анкару, чтобы провести переговоры с руководством Турции, в частности президентом Эрдоганом. Американский вице-президент ставил перед собой задачу уговорить турков прекратить вооруженную операцию.

1 Организация запрещена на территории РФ.