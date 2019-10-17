Войска Сирии подняли национальный флаг на границе с Турцией

Дамаск, 17 октября. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) вышли к границе с Турцией в районе Сук-эль-Халь к северу от города Кобани, который расположен на восточном берегу Евфрата. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik.

Военнослужащие САА подняли национальный флаг на контрольно-пропускном пункте, который расположен на границе с Турцией к северу от города Кобани. В ближайшее время подразделения САА будут размещены на других участках границы с Турцией и Ираком. Войска Сирии займут эти приграничные районы впервые с 2012 года.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских боевиков в северных районах Сирии. В рамках операции Анкара планирует создать зону безопасности в приграничном с Турцией сирийском регионе. Кроме того, турецкие военные планируют взять под свой контроль трассу М-4, которая служит коридором для террористических формирований.

Операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не принимали участия в боевых действиях против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Деятельность курдских террористов в Сирии способствовала созданию «спящих ячеек» ИГ, члены которых готовы в любой момент возобновить масштабные боевые действия на территории САР.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон выведет из северных районов Сирии американских военнослужащих из-за военной операции Анкары против курдских боевиков. 15 октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе подавляющей части американских военнослужащих с территории Сирии. В этот же день американские военные покинули две свои базы в районе сирийского Манбиджа и отправились к границе с Ираком.

В свою очередь правительственные войска Сирии взяли под свой контроль Манбидж и близлежащие населенные пункты, после чего продолжили продвижение к границам с Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.