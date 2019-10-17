Сенаторы из США осудили операцию Турции против курдов-террористов в Сирии

Вашингтон, 17 октября. Сенаторы из США осудили операцию Турции против курдских террористов в Сирии и предложили ввести «болезненные санкции» против Анкары и Москвы. Об этом говорится в заявлении законодателей.

Авторами инициативы стали председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США республиканец Джеймс Риш, старший демократ комитета Роберт Менендес и другие сенаторы.

Они требуют разработки стратегии того, как «сохранить победы США в борьбе с ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ. — Прим. ФАН), предотвратить возрождение ИГ в Ираке и Сирии, а также предоставить гуманитарную помощь сирийскому гражданскому населению».

«Кроме того, [предлагается] ограничить поставки вооружений Турции и ввести новые болезненные санкции против Турции и России», — говорится в заявлении.

Остается неясным, почему американские сенаторы выступили с идеей ввести антироссийские санкции, поскольку операцию, которую они осуждают, ведет именно Турция. При этом об ограничительных мерах против Анкары давно известно — президент США подписал соответствующий указ в минувший вторник.

Анкара начала операцию «Источник мира» 9 октября. Как объяснял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, она направлена против курдских вооруженных формирований, активно сотрудничающих с террористами из «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

Курдские боевики на захваченных ими территориях угнетают местное население — арабов-суннитов, устанавливая свои порядки. Известно также, что вооруженные формирования курдов выводили членов экстремистской организации из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США. Таким образом, курдские боевики способствовали созданию «спящих» террористических ячеек, готовых в любой момент атаковать Сирию.

Целью Анкары является создание зоны безопасности вдоль границы двух государств. Кроме того, Турция намерена пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.