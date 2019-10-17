Белый дом может пригласить Россию на саммит G7 в США

Вашингтон, 17 октября. Саммит G7 пройдет в США 10-12 июня следующего года на принадлежащем американскому президенту Дональду Трампу курорте Trump National Doral Miami во Флориде, сообщил и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

Малвэни заявил в четверг журналистам, что Белый дом проведет 46-й саммит «Большой семерки» 10-12 июня на курорте Trump National Doral Miami.

«Основное внимание в ходе встречи будет уделено глобальному экономическому росту, вызовам, с которыми он сталкивается», — уточнил он.

Он также отметил, что обсуждение вопроса восстановления формата G8 с участием России продолжается, решение будет принято позже. По его словам, приглашение Москвы как отдельного участника саммита «Группы семи» в США может быть промежуточным шагом к восстановлению «Большой восьмерки».

Ранее Дональд Трамп принял предложение французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в Вашингтон.

Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице заметил, что Россию могут пригласить на саммит G7 в Вашингтоне в 2020 году в качестве гостя, однако речи о восстановлении формата «Большой восьмерки» пока не идет. По его словам, возвращение РФ зависит от ситуации на Украине. В Киеве же заявили, что возвращение России в G7 станет поражением для Украины.

Российскую Федерацию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий на юго-востоке Украины 2014 года и воссоединения Крыма с РФ. Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, на котором подавляющее количество крымских избирателей и жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему называет полуостров украинской землей. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».