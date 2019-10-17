Трамп внес на утверждение в сенат кандидатуру нового посла США в РФ

Вашингтон, 17 октября. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла США в России. Сейчас она находится на рассмотрении в Сенате США.

Комитет по иностранным делам верхней палаты законодательного органа пока еще не назначил слушания по утверждению Салливана на пост, сообщает пресс-служба Белого дома. После них состоится голосование в комитете и Сенате полного состава.

В случае утверждения на должность Салливан сменит на посту Джона Хантсмана, заявившего в августе о своей отставке.

Салливан начал свою трудовую карьеру в государственном департаменте США в мае 2017 года. После увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона почти месяц исполнял обязанности госсекретаря США. В июле 2019 года Салливан также возглавлял делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.

Россия также рассмотрит кандидатуру Джона Салливана: согласно сложившейся международной практике, государство самостоятельно выбирает руководителей дипмиссий, но должно получить согласие страны, в которой посол будет выполнять миссию.