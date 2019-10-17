Пользователи Сети выбрали два самых страшных фильма 2019 года

Москва, 17 октября. Два самых страшных фильма этого года выбрали зрители из Интернета. Выбор пал на хоррор «Жуть» и триллер «Элай».

Оба проекта были показаны на Netflix в этом году. Фильмы произвели неизгладимое впечатление на зрителей, пишет The Sun.

В фильме «Жуть» режиссера Михаила Реда главные роли сыграли Беа Алонсо, Чаро Сантос-Консио, Джэйк Куэнка и другие. Проект был создан с помощью копродукции Филиппин и Сингапура.

Лента рассказывает о загадочном убийстве ученицы католической школы для девочек. В комментариях в Сети даже самые большие любители ужастиков признавались, что страшнее картины еще не видели.

«Я точно не буду спать после просмотра», — признался один из интернет-пользователей.

«Когда смотрела «Жуть», пыталась свернуть экран, чтобы смотреть на маленьком, — приводит слова одной из зрительниц РИА Новости. — Думала, будет не так страшно. Не помогло. Теперь сплю с включенным светом».

Премьера «Жути» состоялась на Сингапурском международном кинофестивале в декабре прошлого года. В июле этого года права на вещание приобрел Netflix.

Вторым самым страшным фильмом года названа картина «Элай». Лента рассказывает о мальчике с редким заболеванием, которого изолировали от окружающего мира. «Стерильный» дом становится для главного героя некой тюрьмой, в которой вместе с ним живут призраки и страшные тайны.

Главные роли в фильме сыграли Келли Райлли, Сэди Синк, Макс Мартини и другие. Режиссером выступил Киран Фой.

«Этот фильм страшен, как ад!» — считают пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что четыре человека устроили драку с применением оружия в кинотеатре США во время фильма «Джокер».