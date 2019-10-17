МИД Венесуэлы назвал исторической победой включение страны в Совет ООН по правам человека

Каракас, 17 сентября. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал включение республики в состав Совета ООН по правам человека на 2020-2022 годы исторической победой дипломатии страны.

На пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала teleSUR, он объяснил, что сегодня «против Венесуэлы ведется ожесточенная кампания со стороны США и их стран-сателлитов», поэтому включение республики в состав Совета ООН по правам человека — это действительно победа.

Арреаса обратил особое внимание на тот факт, Вашингтон делал все возможное для того, чтобы помешать включению Венесуэлы в состав Совета ООН «не только через свои внешнеполитические ведомства, но и при помощи неправительственных организаций».

Напомним, согласно итогам голосования Генеральной Ассамблеи ООН, Венесуэла, получившая 105 голосов от 193 государств, попала в число 14 стран, которые на 2020-2022 годы войдут в Совет ООН по правам человека.

Зимой 2019 года в Венесуэле начались акции протеста, спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США и страны ЕС.

На сторону конституционного президента Николаса Мадуро встали Россия, Куба Китай и Мексика, указав на недопустимость вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.