Конкурс «Молодые лидеры Рунета» раскроет миру талантливых специалистов IT-отрасли

Аналитик Алексей Филиппов уверен, что интернет-конкурс «Молодые лидеры Рунета» поможет самореализации талантливых программистов и других специалистов отрасли.

В России стартовал прием заявок на участие в первом интернет-конкурсе «Молодые лидеры Рунета», организованном Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). Принять в нем участие могут IT-специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, руководящие направлениями в digital-агентствах и IT-компаниях, управляющие проектными командами от 3 человек, имеющие опыт от двух лет и реализующие масштабные проекты. Эти люди также должны иметь опыт работы в создании и реализации инновационных продуктов и сервисов.

Во время конкурса молодые IT-специалисты смогут попробовать себя в роли лидеров, обменяться опытом с другими представителями сферы и построить собственный бренд за счет медийной поддержки конкурса, публикаций в средствах массовой информации, а также в социальных сетях. Приятным бонусом будет статуэтка «Премия Рунета в номинации «Молодой Лидер Рунета».

По мнению независимого аналитика и социолога Алексея Филиппова, «за счет активной раскрутки участники конкурса действительно смогут получить известность в кругах программистов и бизнесменов страны».

«В целом такие мероприятия позволяют раскрывать талантливых программистов, системных архитекторов, архитекторов баз данных, информационных аналитиков и других специалистов отрасли. Это становится особенно актуальным, когда видишь большой интерес общественности и власти к современным информационным технологиям вроде big data, искусственного интеллекта и так далее. Соответственно, такие люди (участники конкурса. — Прим. ФАН) в будущем могут значительно помочь при изучении и продвижении таких технологий в общественную жизнь», — пояснил эксперт.

Конкурс также станет полезен и для построения личного бизнеса, ведь каждый финалист получит возможность приоритетного и бесплатного участия во всех отраслевых мероприятиях 2020 года, проходящих при поддержке РАЭК.

«Каждый участник конкурса «Молодые лидеры Рунета», вне зависимости от того, становится он финалистом или нет, получает опыт работы, известность и личные связи, что очень сильно помогает при построении и развитии собственных проектов, и, может быть, даже бизнеса в целом. Такие мероприятия всегда позволяют раскрыть специалиста и внушить ему уверенность в своих силах. Это хороший опыт», — заключил собеседник ФАН.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на официальном сайте, приложить к ней свою фотографию и ссылку на видеопрезентацию о себе и своей профессии. Видео должно быть загружено на видеохостинг YouTube или опубликовано в TikTok-аккаунте и открыто для просмотра.

Прием заявок продлится до 20 ноября 2019 года. Победители конкурса будут определены путем народного голосования на сайте конкурса и награждены на торжественной церемонии во время проведения «Премии Рунета 2019».