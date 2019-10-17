Учения «Поиск детей — 2019» пройдут в Московской области

Учения для волонтеров подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям пройдут с 21 по 23 октября 2019 года на территории Московской области. Занятия, в которых примут участие более 65 руководителей и членов поисково-спасательных отрядов из 15 регионов России, будут проводить опытные инструкторы Российского университета спецназа (г. Гудермес, Чеченская Республика). Обучающее мероприятие организовано Национальным центром при поддержке министерства спорта Московской области в рамках подготовки к проведению Первого Национального форума «Здоровье и безопасность детей». В учениях примут участие сотрудники МВД, МЧС России, комиссии по делам несовершеннолетних Московской области и волонтеры движения джиперов «Джип Алерт».

Первые два дня обучающего курса будут выделены для теоретических занятий об основах поисковой деятельности. Инструкторы расскажут о видах и структуре поисковых отрядов, предоставят общую информацию о деятельности поисково-спасательных служб. В ходе отдельного занятия участники познакомятся с этикой волонтеров и правилами оказания первой помощи пострадавшим. Состоится также Урок безопасного Интернета и семинар «Проблема суицидов в подростковой и молодежной среде».

Практические занятия пройдут 23 октября на специально организованном полигоне. Волонтеры применят полученные знания о стратегии и тактике поисковых мероприятий, научатся использовать в поисках пропавших современное оборудование, а также ориентироваться на местности без использования карт. Для успешного завершения обучения участникам необходимо будет отыскать условно пропавшего в лесу человека. Они должны будут самостоятельно организовать поисковый штаб, сформировать поисковые группы, которые отправятся прочесывать местность. В поисках поможет современное оборудование: воздушную поддержку обеспечат дроны и коптеры, для езды по бездорожью волонтеры смогут использовать автомобиль-багги. Найденный человек получит от добровольцев первую помощь прямо на месте обнаружения.

Председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская подчеркнула практическую пользу предстоящих учений и добавила, что в текущем году Национальный центр проведет уже третье масштабное обучающее мероприятие для волонтеров.

«Подготовка волонтеров является важной задачей для нас, поэтому специально был разработан учебный курс профессионалами Российского университета спецназа. В прошлом году мы провели обучение добровольцев в Чеченской Республике, где в течение двух недель волонтеры со всей страны получали знания по эффективной организации поиска пропавших детей и отрабатывали навыки на практике. В этом году мы приняли решение расширить проект по обучению волонтеров. Первый курс мы организовали на Дальнем Востоке, в июле состоялись масштабные учения для волонтеров на территории Красноярского края, в октябре мы продолжим нашу обучающую программу в Московской области», — рассказала Елена Мильская.

Специализированный обучающий курс Российского университета спецназа с 21 по 23 октября пройдут более 65 человек из 15 регионов России. По итогам обучения Национальный центр выдаст слушателям специальные сертификаты.

Время проведения учений: 21–23 октября.

Место проведения учений: Московская область, Раменский район, дачный поселок Кратово, ул. Баумана, д. 10 («Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №4»).

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