Бывшая жена Абрамовича тайно вышла замуж за греческого миллиардера

Париж, 17 октября. Бывшая супруга предпринимателя Романа Абрамовича, дизайнер Дарья Жукова вышла замуж — ее избранником стал греческий миллиардер Ставрос Ниархос.

Как сообщили СМИ, 34-летний бизнесмен сделал предложение основательнице музея современного искусства «Гараж» в начале лета. Торжество по случаю помолвки пара устроила в июне, празднование приурочили ко дню рождения Жуковой. Прошло мероприятие в Нью-Йорке.

Свадьбу пара решила сыграть в Париже. Торжество прошло тайно на прошлой неделе, приглашены были только самые близкие.

Напомним, с российским бизнесменом и одним из богатейших людей страны Абрамовичем Жукова познакомилась в 2005 году. Через несколько лет пара вступила в брак, в котором родились сын Аарон-Александр и дочь Лея.

Пара официально рассталась в 2017 году, хотя СМИ заранее заподозрили разлад в семье. Отметим, что для Ниархос брак с Жуковой будет первым.

Что касается Абрамовича, то он женился трижды. Первой его супругой стала Ольга Лысова из Астрахани, второй — Ирина Маландина, бывшая стюардесса. В этом браке у пары появились пятеро детей. Абрамович развелся в 2007 году. Жукова стала его третьей женой.

Ранее о новой королевской свадьбе объявил Букингемский дворец. Стало известно, что внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Беатрис выходит замуж за итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Помолвка состоялась этим летом, когда пара отдыхала в Италии, а торжество, согласно планам, пройдет уже в 2020 году.