Москва, 17 октября. Участие террористов из Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в форуме Россия — Африка является недопустимым. Об этом заявил политолог Владимир Соловейчик.

Ранее стало известно, что делегация ПНС может принять участие в работе экономического форума Россия — Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября. Правительство национального согласия Ливии неоднократно уличали в связях с запрещенными в России террористическими организациями, среди которых «Братья-Мусульмане»1, «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1.

Кроме того, ПНС Ливии тесно связано с группировкой RADA, которая держит в плену двоих граждан России — социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. При этом связанный с группировкой RADA заместитель секретаря ПНС Шабан Хадиа был заявлен участником форума Россия — Африка.

«Хорошо, что в России заметили возможный приезд в нашу страну на крупный международный саммит человека, представляющего радикальные террористические группировки Ливии», — отметил Соловейчик.

По его словам, данная информация позволит российским спецслужбам проверить состав ливийской делегации и принять необходимые меры, передает «Экономика сегодня».

«Очевидно, если какие-то личности связаны с группами, незаконно удерживающими российских граждан в плену или тюрьмах, их приезд в Россию категорически недопустим», — отметил политолог.

Стоит отметить, что боевики RADA почти полгода незаконно удерживают сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые приехали в Ливию, чтобы провести социологические исследования.

В настоящее время в Ливии действует двоевластие. Часть страны контролируется силами ПНС, которое базируется в Триполи. Правительство национального согласия Ливии не пользуется поддержкой со стороны мирного населения и активно сотрудничает с террористами.

Другая часть страны находится под контролем властей, которых поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА). В апреле 2019 года командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал начать наступательную операцию на Триполи с целью освобождения столицы от террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.