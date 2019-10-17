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Лозунги против приезда Варфоломея появились на Афоне

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Лозунги против приезда Варфоломея появились на Афоне

Афины, 17 октября. Лозунги против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея появились на Афоне перед его визитом. 

Планируется, что Варфоломей 18-19 октября будет в Салониках, а 19-22 октября посетит Афон. На стену возле Иверского монастыря были сделаны две надписи, нанесенные, скорее всего, одними и теми же людьми спреем. Соответствующую информацию передает агентство церковных новостей Romfea.

«Вон со Святой Горы, Варфоломей, который разрывает церковь Христа», — гласит одна надпись.

«Антихрист Варфоломей, Святая Гора не хочет тебя», — говорится во второй.

Согласно данным издания, на Афон едет генконсул Соединенных Штатов в Салониках Грегори Пфледжер, который, как планируется, встретится с управлением монашеской республики в Кариесе.

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