Путин пожелал творческой энергии участникам премии «Импульс добра»

Москва, 17 октября. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии вручения премии «Импульс добра», сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент отметил, что проект «Импульс добра» объединил вокруг себя большую, сплоченную команду энергичных, неравнодушных людей. Глава государства подчеркнул, что их работа вносит серьезный вклад в продвижение социального предпринимательства в России.

Лауреатами премии становятся люди, которые воплощают свои идеи в реальные дела, а также стремятся изменить жизнь к лучшему, констатировал российский лидер. Путин отметил, что победители премии возрождают народные промыслы и производства, заботятся о детях и старшем поколении, а также выступают с другими полезными инициативами.

Глава государства отметил, что эта работа является примером ответственного отношения к актуальным общественным проблемам и заслуживает глубокого уважения. Путин напомнил, что в этом году был принят закон о социальном предпринимательстве, который, как надеется президент, поможет участникам проекта повысить эффективность своего труда, успешно решать актуальные задачи социальной сферы.

«Поздравляю лауреатов с высокой наградой, — объявил глава страны, — желаю творческой энергии и всего наилучшего».

Ранее Путин поддержал идею создания съемочной студии на базе строящегося в Крыму стационарного образовательного центра форума «Таврида».