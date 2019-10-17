Расследование ФАН о вмешательстве Запада в дела России передадут в Генпрокуратуру

Москва, 17 октября. Материалы фильма-расследования Федерального агентства новостей «Анатомия протеста» могут послужить основанием для расследования сотрудниками Генпрокуратуры России фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и генеральный директор Федерального агентства новостей (входит в медиагруппу «Патриот») Евгений Зубарев представили на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ результаты собственного расследования ФАН «Анатомия протеста».

Федеральное агентство новостей установило, что так называемая российская «оппозиция» организовывала сходки «либералов» в центре Москвы при помощи западных агентов, в числе которых и представители США. Псевдоактивисты призывали жителей столицы выходить на улицы за дотации со стороны западных стран.

«Считаю, что материалы журналистских расследований, представленные телеканалом НТВ и информационным агентством ФАН, являются достаточным основанием для принятия необходимых мер, в том числе процессуального характера компетентными органами и спецслужбами», — сообщила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Также депутат отметила, что комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ приняла решение направить данные материалы Генеральному прокурору России, в Роскомнадзор и прочие ведомства.

Депутат Государственной думы Адальби Шхагошев на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России поблагодарил Федеральное агентство новостей за проделанную работу.

Федеральное агентство новостей выяснило, что глава службы безопасности посольства США в Москве Стивен Секстон вел тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» (ФБК) скандального блогера Алексея Навального. Сотрудник посольства США рассказывал, как необходимо организовывать уличные акции, в частности — оказывать противодействие правоохранительным органам.

Также установлено, что Стивен Секстон — высококлассный специалист Госдепа по сокрытию следов финансовых преступлений. Предположительно, основная его деятельность в России была направлена на подготовку и правку всех документов ФБК.