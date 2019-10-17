Лавров обсудил с главой МИД Ирана операцию Турции против курдских боевиков в Сирии

Москва, 17 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на северо-востоке Сирии, где Турция ведет операцию против курдских боевиков. Об этом сообщили в российском ведомстве.

Телефонная беседа, по данным МИД РФ, состоялась по инициативе Ирана. Министры двух стран, которые являются государствами-гарантами урегулирования ситуации в Сирии, условились о продолжении обмена мнениями, в том числе в контексте подготовки к началу работы конституционного комитета в Женеве.

Министры также выразили общую позицию о необходимости достижения прочной и долгосрочной стабилизации положения на восточном берегу Евфрата на основе уважения территориальной целостности и суверенитета Сирии. Достичь этого можно, по мнению дипломатов, посредством диалога между властями Сирии и Турции.

«Подчеркнуто, что Россия и Иран готовы содействовать таким контактам», — говорится в сообщении.

Напомним, на севере Сирии 9 октября началась антитеррористическая операция «Источник мира», об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Она направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Курдские террористы оккупировали восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ). На деле же вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов экстремистской организации из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США.

Таким образом, курдские боевики способствовали созданию спящих террористических ячеек, готовых в любой момент атаковать Сирию. Кроме того, они притесняют арабов-суннитов, являющихся коренным населением захваченных боевиками территорий.

Ранее ситуацию в Сирии обсудили президент Турции и вице-президент США Майкл Пенс. Последний специально прибыл в Анкару, чтобы убедить власти страны прекратить «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.