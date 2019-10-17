Современная русская философия и есть патриотизм. О чем размышляет Александр Дугин

Александр Дугин — один из самых влиятельных российских интеллектуалов. К его идеям прислушиваются не только на Родине, он широко известен за рубежом. Александр Гельевич — идеолог концепции многополярного мира, и единственным возможным противовесом гегемонии США он видит Россию.

Дугин — философ, политолог и геополитик, один из основателей концепции неоевразийства. До 2014 года Александр Гельевич заведовал кафедрой социологии международных отношений соцфака МГУ.

Идеи, отстаиваемые им, основаны на развитии идей геополитики, византизма и евразийства. Дугин — автор теории неоевразийства. Ее суть состоит в синтезе современной геополитической теории и «старого» евразийства. Философ убежден: России необходима новая политическая теория — ни коммунизм, ни либерализм не подходит. Он видит «спасение» страны в консервативном пути развития. Россия — «страна суши», что делает ее идеальным оппонентом на международной арене для традиционно «морских» держав — США и Великобритании. Россия вполне может стать сильным геополитическим противником Западу, путем интеграции стран бывших советских республик в новый Евразийский союз, уверен Дугин. Политолог считает, что так называемая «пятая колонна» — либералы и внесистемная оппозиция, спонсируемая напрямую из США, — серьезная угроза суверенитету России.

Интересно, что за высказывание подобных идей Белый дом наложил на Александра Гельевича санкции. Ему запретили въезд в США в 2015 году с формулировкой «вдохновитель российской экспансионистской идеологии».

Сам Дугин рассказал, что американские санкции нарушили его планы: он собирался выступать с лекцией в Соединенных Штатах. В интервью «Русской службе новостей» политолог заявил, что «американская система тоталитарна» и там не ценят собственные либеральные идеи.

Впрочем, санкции со стороны Запада не заставили Дугина изменить собственные убеждения — он остался преданным патриотом Родины. Его философия пронизана любовью к ней. И он призывает соотечественников размышлять так же.