В России предложили распустить Украину и собрать ее заново

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов предложил распустить Украину и собрать ее заново «в нормальном человеческом режиме».

Известный российский политолог и правозащитник Алексей Мартынов сделал неожиданное заявление, комментируя предложение украинской стороны о том, что выполнение Минских соглашений возможно только после «роспуска» ЛНР и ДНР, их отказа от рубля, выведения иностранных военных и техники из Донбасса, семидневной тишины в зоне разведения и возврата Киеву полного контроля над границей. Это заявление, напомним, было озвучено пресс-секретарем представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.

«Главным экзистенциальным врагом Украины является сама Украина современная. И пока вы в этом живете, разрушая сами себя, вы ровно идете к тому финалу, о котором многие эксперты говорят, — к распаду и исчезновению национального государства.

Буквально пару дней назад ваши представители огорошили в минском формате предложением распустить донбасские республики, а после этого разговаривать. Вы будете смеяться, но я бы поддержал и развил эту мысль. Давайте распустим всю Украину и соберем ее заново, соберем в нормальном человеческом режиме. И этим все закончится. Распустить Украину, которая даже не учреждена как государство», — заявил Алексей Мартынов в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». При этом он обращался к своим украинским коллегам.