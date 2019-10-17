Две тысячи человек эвакуировали из ТРК «Гранд Каньон» в Петербурге из-за задымления

Санкт-Петербург, 17 октября. Торгово-развлекательный комплекс «Гранд Каньон» эвакуировали в Петербурге из-за задымления. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий.

По некоторым данным, внутри торгового центра во время чрезвычайного происшествия находились две тысячи человек. По словам очевидцев, пожар возник на кровле трехэтажного здания, после чего и произошло задымление.

Эвакуация людей уже успешно завершена. По предварительной информации, пострадавших нет.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места инцидента. На его кадрах видны покидающие здание люди, а также пожарные автомобили, которые подъехали к ТРК после вызова.

Ранее в четверг Заводский районный суд Кемерово освободил из СИЗО четверо из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта прошлого года. В результате пожара погибли свыше 60 человек, большинство из которых — дети.