ИГИЛ совершило налет на тюрьму и выпустило заключенных на подконтрольной курдам территории

Дамаск, 17 октября. Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 совершили налет на тюрьму недалеко от Ракки на подконтрольной курдским террористическим формированиям территории, против которых Турция начала военную операцию.

Террористы выпустили женщин из тюрьмы на территории, контролируемой курдами, сообщили сирийские источники.

Отметим, курдские боевики под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ) оккупировали часть территории Сирии, где проживали арабы-сунниты. В настоящее время курды-террористы их угнетают и принуждают к мобилизации. Кроме того, курдские вооруженные формирования сотрудничают с ИГИЛ. Деятельность курдов в Сирии способствовала созданию «спящих ячеек» ИГ1, которые в любой момент могут возобновить боевые действия на территории республики.

Ранее сообщалось, что курдские боевики не пустили в Ракку конвой российских и сирийских военных. Военная полиция РФ и военнослужащие армии Сирии направлялись в Ракку, однако им было отказано во въезде на курдском блокпосту, передает информационное агентство ANNA-News.

Напомним, в минувшую среду Турция объявила о проведении на севере Сирии антитеррористической операции «Источник мира» против курдов-террористов. Операция Турции нацелена на борьбу с боевиками и террористами запрещенной организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Предполагается, что по итогу операции будет создана буферная зона вдоль турецко-сирийской границы. Это, по утверждению Анкары, предотвратит передвижение террористов по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.