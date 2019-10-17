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Задержанный антикоррупционным бюро экс-замсекретаря СНБО Украины объявил голодовку

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Задержанный антикоррупционным бюро экс-замсекретаря СНБО Украины объявил голодовку

Киев, 17 октября. Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский объявил о начале голодовки в знак несогласия с его задержанием сотрудниками антикоррупционного бюро.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Гладковского, когда тот пытался выехать из страны. Об этом сообщила пресс-служба корпорации «Богдан-Моторс», которую ранее возглавлял украинский предприниматель.

«Гладковский называет незаконным его задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку. По его словам, никаких ограничений на выезд за границу никогда не было», — также сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро​​​.

По словам Гладковского, повестки с вызовом на допрос к нему не поступали, а он «все время сотрудничал с детективами Национального антикоррупционного бюро». Также бывший замсекретаря СНБО Украины подчеркнул, что «десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах и всегда возвращался на Украину».

Ранее украинские журналисты опубликовали информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. СМИ сообщают, что сын Олега Гладковского Игорь и еще несколько человек с 2016 года продавали государственным оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. При этом товар они якобы завозили из России контрабандой или покупали его на складах воинских частей на Украине. По предварительным подсчетам журналистов, таким образом преступники получили более 9,2 миллиона долларов.

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