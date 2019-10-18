Сирия новости 18 октября 07.00: курды освободили ИГИЛ из лагеря «Айн-Исса», удар по КСИР в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 18 октября. «Жены ИГИЛ»1 рассказали, как курдские боевики выпустили их из лагеря в «Айн-Иссе», неизвестный беспилотник разбомбил КСИР, в Идлибе убиты чиновники, связанные с террористами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесли удары по позициям террористов в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: перебрасывают подкрепления к Телль-Абъяду.

Курдские террористы: продолжили сопротивление турецким силам на севере Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неопознанный боевой беспилотник нанес удар по силам иранского Корпуса стражей Исламской Революции на территории провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает агентство Step News, удар по иранским силам был нанесен в районе города Аль-Меядин в восточной части провинции. Беспилотник уничтожил автомобиль, двигавшийся по дороге Аль-Меядин — Айн-Али, трое бойцов КСИР погибли на месте.

Как отмечает Step News, в настоящее время после неоднократных неопознанных беспилотников (предположительно, принадлежащих Израилю) проиранские формирования в Аль-Меядине спешно меняют позиции, стремясь передислоцироваться для защиты от ударов.

Провинция Идлиб

Правительственные войска нанесли удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб. Как сообщает новостной источник в Twitter (@MasarPressNet), артиллерийские удары были нанесены по позициям террористов в районе городов Кафр-Набаль и Кафр-Рума на юге Идлиба.

Тем временем обстановка в Идлибе остается неспокойной: как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), неизвестные злоумышленники в городе Идлиб убили члена «верховной шуры» — религиозного совета, созданного под контролем «Тахрир аш-Шам» и действующего совместно с подконтрольным террористам «правительством национального спасения». В ходе еще одного покушения был убит член «вакуфа» (законодательного совета) террористов в городе Банш, его тело было обнаружено на автодороге Идлиб — Сармин.

Провинция Ракка

На севере провинции Ракка продолжается противостояние между курдскими боевиками и протурецкими формированиями. Агентство Step News сообщает, что подкрепления турецких войск в настоящее время подходят к городу Телль-Абъяд, ранее занятому наступающими силами.

Между тем агентство Enab Baladi сообщает со ссылкой на французские источники историю побега жен террористов ИГИЛ (запрещено в РФ) из курдского концентрационного лагеря «Айн-Исса» в провинции Ракка. Сторонница ИГИЛ французского происхождения подтвердила сообщения о том, что курдские боевики сами выпустили ИГИЛ: когда турецкая артиллерия начала наносить удары по силам SDF в районе Айн-Иссы, охрана SDF открыла двери заключенными, после чего бежала. Женщина рассказала, что бежала вместе с девятью другими «женами ИГИЛ» французского происхождения и с их 25 детьми.

Провинция Хама

Мирный житель сирийской провинции Хама погиб, подорвавшись на мине в поле. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), житель города Тайбат аль-Имам пахал в поле к северу от города и наступил на взрывное устройство, оставшееся от боевых действий. Как отмечает SOHR, с начала года в результате подрыва на минах в Сирии погибло не меньше 183 человек, в том числе 46 детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.