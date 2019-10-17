Москва, 17 октября. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует направить в Роскомнадзор и прокуратуру материалы в отношении ряда антироссийских СМИ, уличенных в нарушениях. Об этом по итогам очередного заседания сообщил глава комиссии Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы также сегодня обсудили вопросы с нарушением законодательства, которые были выявлены в других медиаресурсах иностранных, таких как как «Радио Свобода», «Настоящее время» (Current Time), «Медуза», «Русская служба «Би-Би-Си», «МБХ Медиа», «Голос Америки», — рассказал Пискарев.

Представитель ведомства, которое курирует вопросы исполнения законодательства средствами массовой информации, подтвердил, что действительно медиаресурсы нарушали законы в период, когда осуществлялась избирательная кампания, в день голосования, отметил он.

«Мы подготовили и с согласия комиссии направляем материалы в Роскомнадзор и в прокуратуру для принятия мер реагирования», — подытожил Пискарев.

Напомним, решение о создании комиссии было принято на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа. В связи с наличием выявленных фактов вмешательства депутаты приступили к работе в конце лета, а соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла 10 сентября.

В четверг в заседании думской комиссии приняли участие руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и генеральный директор Федерального агентства новостей (входит в «Патриот») Евгений Зубарев.

На заседании показали фильм-расследование Федерального агентства новостей «Анатомия протеста», посвященный вмешательству Запада в дела России. Особое внимание в материале уделено сотруднику ЦРУ Стивену Секстону, главе службы безопасности американского посольства в Москве. Как оказалось, этим летом он проводил специальные тренинги по организации уличных акций. Мероприятия проходили в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией», возглавляемом Алексеем Навальным.

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