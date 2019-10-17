Эксперт оценил тенденции роста реальных доходов россиян

Рост реальных доходов населения связан с более низким уровнем инфляции, чем ожидалось, объясняет руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Согласно данным Росстата, реальные доходы — за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию — выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года. При этом с января по сентябрь доходы увеличились на 0,2%.

Таким образом, Росстат также улучшил оценку по динамике реальных доходов населения во втором квартале: снижение показателя оценивается в 0,1% вместо 0,2%.

Александр Разуваев отмечает, что если в России будут наблюдаться такие тенденции на более длительных периодах, от 9 месяцев и более, то это уже будет означать серьезный рост.

«Пока что это первая ласточка. И связано это с тем, что инфляция оказалась ниже, чем ждали. За сентябрь она составляет 4%, а за август — 4,3%. Замедление инфляции прежде всего связано с укреплением рубля. Кроме того, ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25% в ближайшее время, что тоже является небольшим позитивом», — заявил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт подчеркивает, что хорошо, если началось улучшение в вопросе роста доходов населения России, так как еще в 2014 году они упали на 11%.

«Если тренд пошел на рост, то это очень хорошо. Также эта тенденция зависит от доходов и расходов бюджета. В этом плане любая индексация зарплат и пенсий государством не только способствует экономическому росту, но и напрямую сказывается на доходе», — сообщил собеседник ФАН.

Кроме того, необходимо стремиться к «обелению» зарплат в России, говорит руководитель ИАЦ «Альпари».

«Наши власти планируют этим заняться, ведь «серые» зарплаты в России — это 13 триллионов рублей», — добавил Разуваев.

Ранее глава министерства экономического развития России Максим Орешкин уже прогнозировал рост реальных доходов населения на 1,5% в 2020 году. Также в ведомстве заявляли, что годовая инфляция в России замедлится до 4,3% в сентябре.

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень инфляции в России приближается к целевому ориентиру. Глава государства отметил положительные темпы экономического роста, напомнив, что по итогам шести месяцев 2019 года ВВП увеличился на 0,7%, а рост промышленности достиг 2,6%