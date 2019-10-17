Ученые нашли необычную связь между алкоголем и аритмией

Сеул, 17 октября. Корейские ученые пришли к выводу, что на проявление аритмии у человека влияет не количество выпитого им алкоголя, а частота приема спиртных напитков, сообщил один из авторов исследования, доктор Медицинского колледжа университета Коре в Сеуле Чен Ир Чой.

В рамках национальной программы проверки здоровья в Южной Корее ученые провели наблюдения, чтобы установить связь нарушений сердечного ритма с употреблением алкоголя. Ранее проявление мерцательной аритмии напрямую связывали с количеством алкоголя, которое употреблял человек. Однако новое исследование показало необычную связь: риску наиболее подвержены люди, которые пьют небольшие порции, но часто.

Для этого корейским ученым пришлось изучать данные 9,7 миллиона человек. Пациенты в течение восьми лет наблюдались у кардиолога.

«Раньше рекомендации по потреблению алкоголя были направлены на уменьшение абсолютного количества, а не частоты», — приводит слова Чен Ир Чоя Европейское общество кардиологов.

Доктор настоятельно советует людям защититься от мерцательной аритмии сокращением числа случаев употребления спиртного.

Он пояснил, что в самой высокой группе риска находятся те, кто пьет понемногу, но ежедневно. У этих людей в 1,41 раза чаще диагностировали мерцательную аритмию по сравнению с теми, кто пил два раза в неделю. У людей, которые пьют исключительно по праздникам, серьезного риска развития нарушений сердечного ритма не было обнаружено.

Чен Ир Чой пояснил, что никакой зависимости от пола и возраста не было выявлено.

«Мерцательная аритмия — это болезнь с множественными осложнениями и значительным ухудшенным качеством жизни», — предупредил доктор.

Ранее медицинские специалисты назвали три напитка, употребление которых, по их словам, может помочь увеличить продолжительность жизни человека.