Письмо Трампа разозлило Эрдогана и решило судьбу курдских террористов в Сирии

Эрдоган «выкинул в мусорную корзину» письмо, в котором Дональд Трамп предостерегал президента Турции от военной операции на севере Сирии и призывал «не строить из себя крутого и не быть дураком». Эту информацию журналистам турецкого телеканала «Би-Би-Си» подтвердили в офисе президента Турции.

Напомним, как стало известно, письмо, стиль которого в Кремле назвали «весьма необычным» для международной переписки, было доставлено Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала военной операции против курдских террористических группировок — 9 октября. Как заявили в аппарате президента Турции, Эрдоган прочел его, «полностью отверг и выбросил в мусорное ведро». Некоторые журналисты западных СМИ утверждают, что письмо Трампа стало «последней каплей» — и турецкий лидер двинул свои войска на бывших союзников США, связанных с террористической «Рабочей партией Курдистана» боевиков «Демократических сил Сирии».

#Turkey President's office confirms to @bbcturkce that when President #Erdogan received #Trump's letter, he "thoroughly rejected it, threw it in the bin" and launched the #Syria operation the same day. His mind was already made up to move in; letter was reportedly the final straw pic.twitter.com/pHaiyF5skG — Mark Lowen (@marklowen) October 17, 2019

Белый дом официально подтвердил, что письмо настоящее. Стоит привести текст письма целиком, чтобы понять, как с точки зрения Трампа выглядит международная дипломатическая переписка.

«Дорогой мистер президент. Давайте-ка заключим славную сделку! Вы не хотите быть ответственным за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики — но я готов это сделать. Я уже показал вам небольшой наглядный пример в связи с делом пастора Брансона. Я усердно работал над тем, чтобы решить некоторые из ваших проблем. Не надо подводить весь мир. Вы можете заключить отличную сделку! Генерал Мазлум (Мазлум Абди, главарь «Демократических сил Сирии» и боевик «Рабочей партии Курдистана» с 1990 года. — Прим. ФАН) хочет поговорить с вами, и он готов на уступки, на которые бы никогда не согласился в прошлом. Я конфиденциально прилагаю копию его письма, которое я только что получил. История положительно оценит вас, если вы сделаете все правильно и гуманным образом. И навсегда вы останетесь «дьяволом», если эти хорошие вещи не произойдут. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком. Позвоню попозже».

Таким образом, Трамп в своем письме попытался выполнить роль переговорщика между президентом Турции и одним из наиболее разыскиваемых в этой стране террористов, который включен, наряду с другими боевиками РПК, в «красный» список самых опасных террористов. Вероятно, уже это было для Эрдогана поводом отправить письмо Трампа в мусорную корзину.

Тем более неприемлемы для Эрдогана угрозы Трампа, изложенные в столь непринужденном стиле. Однако не стоит судить Трампа строго, считает сенатор Владимир Джабаров — ведь действующий президент США является выходцем из большого бизнеса, где подобное изложение своих мыслей и предложений более приемлемо. Тем не менее, отметил член Совета Федерации в разговоре с Федеральным агентством новостей, подобный панибратский тон совершенно неприемлем в разговоре с лидером одного из мощнейших ближневосточных государств.

«В любом случае Эрдоган должен понимать, что эскалация ситуации на севере Сирии, где создается 30-километровая зона безопасности, вызывает беспокойство не только у Сирии, но и у очень многих стран Ближнего Востока, у Европы, у России. Очень хорошо, что уже на 22 октября запланирована встреча Эрдогана и Путина, где они обсудят ситуацию», — отметил Владимир Джабаров.

Разумеется, на Эрдогана произвели очень плохое впечатление санкционные заявления Трампа о санкциях, уверен сенатор. Именно угрозы могли переполнить чашу терпения турецкого лидера, который по просьбам США раз за разом откладывал начало операции против курдских боевиков в Сирии.

«Прямое давление, угрозы санкциями на Эрдогана не подействуют — он очень уважает себя как политика и я думаю, что таким грубым давлением его будет очень трудно сломить, — отметил Джабаров. — Надо находить, во-первых, соответствующие выражения в беседе, чтобы сохранить уважение к своему партнеру, и конечно, надо искать пути компромисса. Потому что, повторю, реакция Эрдогана на санкции абсолютно предсказуема: он уже сказал, что не боится санкций, и в противном случае он просто потеряет лицо перед Турцией и своим окружением. И это должен был понимать Трамп».

Первый зампредседателя международного комитета Совфеда отметил, что подобный стиль писем на высшем уровне, конечно, представляет собой нечто новое в международных отношениях.

«Вообще, конечно, это издержки, которые сложились в международной практике в последнее время, — посетовал сенатор. — Раньше такого не было, такого стиля общения между государствами. Я думаю, это издержки последних лет, но это преодолимо».

Напомним, днем 9 октября началась военная операция турецкой армии против курдских боевиков в Сирии, связанных с террористической и запрещенной на территории Турции «Рабочей партией Курдистана». Эрдоган преследует двойную цель — создав 30-километровую зону безопасности, турецкая армия отрежет курдских боевиков в Сирии от их подельников-сепаратистов на территории Турции; это будет закреплено, когда из Турции в северную Сирию будет выведено от одного до трех миллионов сирийских беженцев, которых расселят в зоне безопасности.

Анкара заверила своих партнеров в России, что твердо намерена придерживаться принципа государственного суверенитета и территориальной целостности Сирии, и после разгрома курдских незаконных вооруженных формирований и подавления активности террористов запрещенного в России «Исламского государства»1 турецкая армия покинет сирийскую землю.

1 Организация запрещена на территории РФ.