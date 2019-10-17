В Госдуме поблагодарили ФАН за расследование вмешательства Запада в дела РФ

Москва, 17 октября. Депутат Государственной думы Адальби Шхагошев на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России поблагодарил Федеральное агентство новостей (входит в медиагруппу «Патриот») за проделанную работу.

Отметим, в заседании комиссии 17 октября приняли участие руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев. ФАН предоставило комиссии Государственной думы материалы расследования о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, рассказав о деятельности главы Бюро региональной безопасности (RSO) Госдепартамента США в Москве Стивена Секстона, который посещал во время несанкционированных акций офис так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального.

«Я хочу поблагодарить ФАН. Они самоотверженно проводят эту работу. Я сам в прошлом оперативник. Если на самом деле этот человек, которым вы занимаетесь, — Стивен Секстон — он на самом деле является этим агентом, мне кажется, для комиссии это прямое обращение к спецслужбам. Мы должны это сделать, должны обратиться и понять, где местонахождение этого человека, так это или нет», — сказал Шхагошев, указав на важность материалов ФАН о попытках Запада повлиять на выборы в России.

Напомним, в четверг прошло заседание комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. ФАН показало расследование «Анатомия протеста», посвященное вмешательству Запада в дела РФ. В фильме подробно рассказывается о том, как «оппозиция» организовывала массовые беспорядки в центре Москвы, получая финансовую поддержку западных стран.

Кроме того, не исключено, что глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон принимал активное участие в организации незаконных сходок «либералов». Он проводил тренинги в ФБК и объяснял, как провоцировать и оказывать противодействие полиции. Также есть предположение, что задачей Секстона была подготовка документов ФБК к обыскам.

Также гендиректор ФАН рассказал, что агентство на регулярной основе подвергается цензуре со стороны западных корпораций, в том числе Google и Facebook.