В Верховной раде создали комиссию по обеспечению суверенитета Украины

Киев, 17 октября. Верховная рада Украины создала временную следственную комиссию по вопросам формирования госполитики, в том числе обеспечению суверенитета Украины. Решение об образовании нового комитета поддержали 316 парламентариев, превысив необходимый минимум в 1,5 раза.

«Временная специальная комиссия обеспечит решение вопросов взаимодействия комитетов Верховной рады Украины... по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины», – говорится в тексте постановления.

В состав новой комиссии войдут 12 депутатов Рады. Начальником следственной комиссии избран глава фракции «Голос» Сергей Рахманин, а заместителем руководителя комиссии — замглавы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Временная комиссия будет осуществлять свою деятельность на протяжении трех месяцев, после чего в Раде будет обнародован отчет итогов работы комитета.

Государственный переворот на Украине произошел в 2014 году. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новоизбранной власти и провозгласили себя отдельными республиками. В ответ Киев развернул в Донбассе военную операцию. Жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе и на международных площадках, в рамках встреч контактной группы в Минске.