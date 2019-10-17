Украинских олигархов истребят транснациональные корпорации

Пока украинская власть пытается «умиротворить» националистов и срывает процесс урегулирования в Донбассе, киевские политологи предрекают в стране новую войну — на этот раз на экономическом фронте. По мнению главы аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, уже появились первые признаки того, что международный бизнес объявил войну украинским олигархам. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

В украинском политикуме активно циркулируют слухи, что в стране в самое ближайшее время может начаться настоящая «экономическая война» с олигархами. Она, скорее всего, приведет к потере большей части их влияния на национальную экономику. Причем эта угроза украинским миллиардерам исходит не от России, а от западных транснациональных компаний, способных использовать новую власть в качестве инструмента этой борьбы.

Одним из первых признаков начала «боевых действий» стала инициатива большинства в Верховной раде ввести рентную плату для украинской металлургии. По планам депутатов, она может стать в 10 раз выше, чем у конкурентов — российских металлургов.

По словам политолога Андрея Золотарева, сегодня около 80% украинской собственности находится в руках нескольких крупнейших бизнесменов. Поэтому для бизнес-элиты Соединенных Штатов, прежде всего для транснациональных корпораций, украинские олигархи являются серьезным препятствием на пути передела собственности. Ведь именно они формируют правила игры в украинском бизнесе.

«В стране есть целый ряд сфер экономики, которые жестко монополизированы, и «чужих» туда не пускают, — говорит эксперт. — Олигархическая природа украинской экономики такова, что транснациональным компаниям никак не попасть туда без смены правил игры. По мнению многих экономистов, для них представляют интерес энергетическая инфраструктура, предприятия энергокомплекса, рынок земли, перспективы открытия которого вновь «повисли в воздухе». Кроме того, западные бизнес-элиты интересует весь масштабный и объемный рынок Украины. А украинские олигархи выступают естественным препятствием для проникновения иностранцев в эти сферы».

Речь в данном случае не идет о физическом истреблении украинских олигархов (хотя в отдельных случаях, при слишком жестком сопротивлении со стороны последних, дело может дойти и до заказных убийств), полагает глава «Третьего сектора».

«Скорее всего, с помощью контролируемых ими властей Украины они создадут для олигархов такие условия, чтобы сделать их бизнес нерентабельным, — считает политолог. — На данный момент уже происходит резкое повышение рентных платежей — по принципу «40% государству, 60% себе». Кроме того, богатейших людей страны могут законодательно лишить возможности «присасываться» к госпредприятиям — таким как «Укрнафта», «Укроборонпром», НАК «Нафтогаз» и т. д. В результате бизнес некоторых из них, например Рината Ахметова или Игоря Коломойского, может стать убыточным. Поэтому транснациональные корпорации по некоторым признакам начинают лоббировать смену правил игры таким образом, чтобы привести украинских олигархов к экономическому вымиранию. Как следствие, резко упадет и их влияние на политическую жизнь страны».

По мнению Золотарева, причина подобной смены правил игры еще и в том, что из-за своей жадности и неготовности действовать в чьих-либо еще интересах, кроме своих собственных, олигархи за последние 15-20 лет фактически довели страну до плачевного состояния.

«О том, что украинская олигархическая система откровенно вредит Украине, говорят давно. Но пока что борьба с ней идет с переменным успехом, — считает политолог. — Понятно, что тот же Петр Порошенко сам был олигархом, но на посту президента даже он был вынужден действовать по принципу «и да, но нет». Да, под давлением внешних игроков он был вынужден запустить в действие элементы «антикоррупционной вертикали». Но в итоге мы увидели, «что бывает, если запустить козла в огород».

Аналитик уверен, что в рамках подготовки к этой «экономической войне» новые власти пытаются установить контроль и над телеканалами, в том числе принадлежащими нынешней оппозиции.

«В «команде Зе» прекрасно понимают, что нельзя допустить, чтобы у оппозиции был такой бонус, как контроль над 40% рынка информационного вещания на Украине. Сегодня этот контроль есть у команды Виктора Медведчука, и, естественно, власти постараются «перекрыть ей кислород». Причем, на мой взгляд, новые власти будут делать это куда более решительно, чем Порошенко. У экс-президента были определенные договоренности с оппонентами, и поэтому старые власти скорее имитировали борьбу с «враждебными» информационными ресурсами. Нынешняя же власть будет подрывать экономический базис недружественных ей СМИ. Еще и потому, что каждый такой телеканал — это как минимум полмиллиона долларов дотаций «черным налом».

Владимир Зеленский прекрасно понимает, что ходит по очень тонкому льду — и в плане реализации минских договоренностей, и в плане выполнения своих обещаний по «посадкам» коррупционеров, и по многим другим предвыборным посулам. А поскольку ключевые обещания не выполняются, то и рейтинг власти начинает неизбежно падать, указывает эксперт.

Напомним, согласно последнему опросу киевских социологов из КМИС, в октябре по сравнению с сентябрем резко снизилось число украинцев, положительно относящихся к работе президента Зеленского, — с 73% до 66%. Упал уровень одобрения и у премьера Алексея Гончарука (с 17% до 10%), и у спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова (с 33% до 27%). При этом резко выросли показатели популярности лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко (с 20% до 24%) и «Батькивщины» Юлии Тимошенко (с 19% до 23%).