Вена, 17 октября. «Комплекс мер» является единственной основой для урегулирования кризиса на Украине, альтернативой ему может стать только новое кровопролитие, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он напомнил, что глава украинского МИДа Вадим Пристайко ранее заявил о возможном поиске некоего «плана Б».

«Хочу ясно подчеркнуть: никакого «плана Б» быть не может», — подчеркнул Лукашевич.

Дипломат также указал на то, что именно «Комплекс мер» был признан международным сообществом через резолюцию 2202 Совбеза ООН единственным вариантом для завершения конфликта в Донбассе.

«В Киеве должны, наконец, осознать, что реализация «Комплекса мер» — не капитуляция Украины, а путь к достижению жизнеспособного урегулирования, шанс на мирное будущее», — подчеркнул он, выступая на совете ОБСЕ.

Напомним, гражданская война началась на Украине после госпереворота в этой стране в 2014 году. Луганская и Донецкая народные республики отказались признавать новые власти и заявили о своей независимости. В ответ Киев начал проводить против ДНР и ЛНР так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году ее переименовали в операцию объединенных сил. Суть же не изменилась: ВСУ продолжают обстреливать территории народных республик, нарушать минские договоренности. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали около 13 тыс. человек.