ЕС пригрозил Турции прекратить переговоры о членстве из-за операции против курдов в Сирии

Брюссель, 17 октября. Европейский союз должен приостановить переговоры с Турцией о ее вступлении в сообщество из-за начатой в Сирии военной операции против курдских террористов. Об этом заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

В четверг в Брюсселе начался двухдневный саммит Европейского союза, одной из главных тем которого стала военная операция Анкары на севере Сирийской Арабской Республики. Сассоли, выступая на пресс-конференции, пригрозил Турции прекратить переговоры о членстве в Евросоюзе.

«Этот процесс (переговоры о вступлении Турции в ЕС. — Прим. ФАН) должен быть прерван. Мы не можем вести этот процесс со страной, которая так себя ведет», — объявил он.

Напомним, Турция — кандидат в члены Евросоюза с 1999 года. Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» 9 октября. Как объяснял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, она направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Операция ведется не против курдского народа, а против вооруженных формирований. Официально курдские «Демократические силы Сирии» SDF заявляют о «борьбе с терроризмом» в стране, однако на деле они включают боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды. Таким образом были созданы спящие ячейки террористической организации.

Отметим, что на захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курдские террористы угнетают местное население, устанавливая свои порядки в регионе.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что курдские террористы могут применить в Сирии химическое оружие и обвинить в этом Анкару.

1 Организация запрещена на территории РФ.