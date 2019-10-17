Донбасс сегодня: офицеры ВСУ убивают женщин-военнослужащих, армия Киева несет потери

Донбасс, 17 октября. ДНР под минометным обстрелом ВСУ, под Горловкой ранена мирная жительница. Украинские подразделения понесли большие небоевые потери в минувшие сутки. Вторая за месяц женщина — военнослужащая ВСУ убита в зоне силовой операции. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает об обстрелах украинскими силовиками 10 населенных пунктов республики в минувшие сутки. Армия Киева задействовала минометы калибром 120 и 82 мм, гранатометы и орудия боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

В Никитовском районе Горловки ранения получила мирная жительница 1958 года рождения. В поселке Ясное огнем повреждены две квартиры в многоэтажных домах и газопровод. В поселке Старомихайловка пострадали кровля и остекление в 11 частных домах.

Военная полиция ВСУ задержала группу десантников-наркоманов

Комиссия военной службы правопорядка занималась проверкой личного состава 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и во время рейда задержала группу из семи военнослужащих бригады, которые употребляли наркотические вещества, сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Он добавил, что проверка в бригаде пытается установить каналы поступления наркотиков в руки военнослужащих.

ВСУ несут небоевые потери в Луганской и Донецкой областях

Представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко также проинформировал об инциденте в районе села Луганское, где осколками мины ранены двое военнослужащих 59-й мотопехотной бригады ВСУ, которые занимались доставкой боеприпасов на позиции. Во время перевозки взрывоопасных предметов в 82-мм мине сработал взрыватель и произошел неожиданный взрыв.

Представитель донецкой Народной милиции полковник Эдуард Басурин сообщил о нескольких фактах гибели и ранений бойцов ВСУ, не связанных с выполнением ими боевых задач. Только за последние сутки в зоне конфликта на восточном направлении один боец ВСУ скончался и еще двое ранены. В Авдеевке боец случайно выстрелил в сослуживца в результате неосторожного обращения с оружием. Пострадавший умер от ранений.

В Новолуганском подорвалось минно-взрывное устройство во время проведения дооборудования построек на передовой. Двое рядовых 59-й бригады ранены и находятся в больнице. Все имеющиеся случаи небоевых потерь по традиции представлены командованием бригад как боевые, полученные от обстрелов со стороны ЛНР и ДНР, добавили военные спикеры республик.

Офицер ВСУ убил свою возлюбленную на почве ревности

Полковник Басурин также рассказал о резонансном инциденте с гибелью женщины — военнослужащей ВСУ. Офицер добавил, что с начала осени это уже второй случай убийства военных женского пола. Первая жертва была убита националистами батальона «Айдар» в сентябре. Вторая — рядовая Никоненко — несла службу в 101-й бригаде охраны Генерального штаба ВСУ. Данная часть считается элитной в иерархии Вооруженных сил Украины.

Девушка, которая пошла по стопам погибшего отца, националиста из «Айдара», отправилась служить в ВСУ осознанно после 2015 года. В октябре она находилась в командировке в районе города Марьинка к западу от Донецка, где и познакомилась с офицером из 28-й механизированной бригады ВСУ. Между влюбленными на почве ревности произошла ссора, во время которой военнослужащий убил женщину. Причиной для ревности стало участие погибшей Никоненко в праздновании «Дня защитника» в компании сослуживцев офицера.