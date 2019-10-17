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В Египте надеются на возвращение чартеров из России до зимнего туристического сезона

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В Египте надеются на возвращение чартеров из России до зимнего туристического сезона

Каир, 17 октября. Возобновление чартерного авиасообщения между российскими городами и Шарм-эль-Шейхом и Хургадой ожидают в ближайшее время, заявил источник в Египетской компании по управлению аэропортами.

По данным источника, делегации по безопасности из разных стран позитивно оценили меры безопасности в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады. Российские специалисты также подтвердили, что уровень обеспечения безопасности в аэропортах Египта соответствует международным стандартам.

Замминистра транспорта России Александр Юрчик уже отмечал, что российская сторона направила Каиру новые предложения по возобновлению чартерного авиасообщения с курортами страны. 

«Есть новые российские предложения, изучение которых идет в настоящий момент, — приводит слова собеседника РИА Новости, — они касаются как мер безопасности, так и логистики».

В Египте выразили надежду, что решение по чартерам будет принято до старта зимнего туристического сезона.

«Мы рассчитываем на принятие решения о возобновлении авиасообщения с курортами в ближайшее время, — признался источник, — особенно учитывая, что скоро начинается зимний туристический сезон».

В Египте надеются на возвращение чартеров из России до зимнего туристического сезона

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после теракта на борту российского пассажирского лайнера. В апреле прошлого года было восстановлено регулярное авиасообщение. Чартерные рейсы на курорты Египта по-прежнему не осуществляются.

Ранее Министерство иностранных дел РФ призвало российских туристов, находящихся в Барселоне или планирующих туда поездку, учитывать текущую ситуацию и возможные сложности в передвижении. 

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Источник: РИА Новости
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