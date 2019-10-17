Эрдоган и Пенс обсудили операцию Турции против курдов в Сирии

Анкара, 17 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом, в ходе которой стороны обсудили операцию Анкары против курдов в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба президента Турции.

Встреча состоялась в президентском дворце, который расположен в столичном районе Бештепе. Переговоры Эрдогана и Пенса продолжались более полутора часов. Ключевой темой переговоров стала антитеррористическая операция Турции против курдских боевиков на севере Сирии. Вице-президент США специально прибыл в Анкару, чтобы убедить власти Турции прекратить антитеррористическую операцию в Сирии.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции против курдских боевиков в северных районах Сирии. Главной целью турецкой операции является создание зоны безопасности в приграничном с Турцией сирийском регионе. Кроме того, Анкара намерена блокировать трассу М-4, которая служит коридором для террористических формирований.

Операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

11 октября глава Пентагона Марк Эспер призвал власти Турции прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. Позднее в Пентагоне заявили о выводе из северных районов Сирии около тысячи американских военнослужащих. 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции из-за военной операции в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.