Ректор ВГИКа вручил Путину медаль к 100-летию вуза

Москва, 17 октября. Президент РФ Владимир Путин получил памятную медаль к 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии. Награду и удостоверение к ней главе государства вручил ректор учебного заведения Владимир Малышев.

В четверг российский лидер побывал во ВГИКе и поздравил вуз с юбилеем. Президент в рамках визита встретился с выдающимися выпускниками института кинематографии и послушал класс-концерт студентов последнего курса.

Малышев, обращаясь к главе государства, рассказал о решении учредить памятную медаль «Столетие ВГИКа». Ученый совет поручил наградить ею президента.

«Вы всех награждаете, и нас в том числе. Позвольте от вгиковцев памятную медаль вручить вам», — сказал Малышев.

Торжественный момент попал на видеозапись. Российский лидер с улыбкой и словами благодарности принял награду.

«Вы всех награждаете, позвольте вручить и вам»: Путина наградили медалью к 100-летию ВГИК pic.twitter.com/Os7s6zY9zg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 октября 2019 г.

Отметим, что глава государства во время визита осмотрел также учебные помещения института, ознакомился с работой факультета анимации и мультимедиа, посетил мастерскую по изготовлению кукол, павильоны операторского факультета.

В разговоре с ректором вуза Путин поддержал идею создать отдельный международный рейтинг для творческих вузов.

Тем временем министр культуры России Владимир Мединский пообещал президенту вернуть студию имени Горького на кинорынок. Глава ведомства подчеркнул, что ее проектами можно будет гордиться уже через пару лет.