Москва, 17 октября. Генеральный директор Федерального агентства новостей (входит в медиагруппу «Патриот») Евгений Зубарев выступил на заседании комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Гендиректор ФАН рассказал, что агентство регулярно подвергается цензуре со стороны западных корпораций, таких как Google и Facebook. Зубарев напомнил, что в России запрещена цензура, однако ФАН сталкивается с ее проявлениями в Рунете.

«Я скажу об атаках, которым подвергается ФАН со стороны западных интернет-гигантов и спецслужб. Мы лидировали в Google News по освещению событий в Сирии, и из Google News был удален весь архив наших новостей с 2014 года», — рассказал Зубарев.

Руководитель ФАН обратил внимание, что американская корпорация Google осуществляет цензуру в российском сегменте Интернета. Кроме того, схожей политики придерживается и компания Марка Цукерберга Facebook.

«Нас забанил и Facebook. Цукерберг лишь в Конгрессе сказал, что забанил некие враждебные СМИ, имея в виду нас. Никаких объяснений от Facebook мы до сих пор не получили. Мы до сих пор там заблокированы. И мы сейчас с ним судимся в Калифорнийском суде только потому, что у Facebook здесь нет никаких представительств. Про Wikipedia я говорить не буду, это американская структура. Я хочу подчеркнуть: «русская» Wikipedia тоже не подчиняется никаким законам. Это прямая цензура, цензура в России запрещена, и при этом нас цензурят в Рунете», — подчеркнул гендиректор агентства, призвав государство и контролирующие структуры заняться этой ситуацией.

Кроме того, ФАН предоставило комиссии Госдумы материалы расследования о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела РФ. Было выявлено, что представители американских властей консультировали организаторов незаконных митингов в Москве и обучали оказывать сопротивление правоохранителям. В разгар массовых беспорядков в Москве офис так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» посещал глава Бюро региональной безопасности (RSO) Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон.

Зубарев обратился к ответственным структурам российской власти, отметив, что ситуация требует как минимум внимания. Первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев поблагодарил главу ФАН за предоставленные материалы, подчеркнув, что агентство занимается «самоотверженной работой».