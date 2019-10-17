Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

Москва, 17 октября. Реальные располагаемые доходы жителей России выросли на 3%. Об этом сообщает Росстат.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке специалистов, в III квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3%, в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года увеличились на 0,2%», — говорится в отчетном документе Росстата.

Также специалисты отметили, что результаты III квартала положительно скорректировали динамику реальных располагаемых доходов россиян в предыдущем квартале: теперь вместо снижения доходов на 0,2% показатель оценивается в 0,1%.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития России на 2019 год, реальные зарплаты в стране вырастут на 1,5%, а реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. — Прим. ФАН) — на 0,1%.

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