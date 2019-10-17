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Сотрудницу банка в Уфе поместили под домашний арест по делу о хищении 43 млн рублей

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Сотрудницу банка в Уфе поместили под домашний арест по делу о хищении 43 млн рублей

Уфа, 17 октября. Сотрудницу банка в Уфе по делу о хищении 43 миллионов рублей поместили под домашний арест. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по Башкирии.

По решению Ленинского районного суда Уфы местную жительницу 1980 года рождения, которую подозревают в хищении крупной суммы денег в период с января 2017 по июль 2019 года, поместили под домашний арест. Ее сообщнице, которую задержали ранее, продлили меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, женщина, которая работала управляющим дополнительного офиса коммерческого учреждения, совместно с другой сотрудницей финансово-кредитной организации неоднократно присваивала деньги из кассы, оформляя при этом закрытие вкладов клиентов с целью сокрытия недостач.

Следствие продолжает проводить расследование и устанавливать лиц, потерпевших от противоправных действий сотрудников офиса банка, который расположен на улице Первомайской.

«В случае выявления признаков незаконных действий с вашими денежными средствами, вы можете обратиться в ближайшее отделение полиции», — отмечается в сообщении МВД по Башкирии.

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