Сирия, 17 октября. Турецкая армия отбивает обратно Рас-аль-Айн. Курдские террористы препятствуют вводу сирийской армии в Ракку. В Идлибе местные жители протестуют против боевиков «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба, в Алеппо у города Манбидж установили три новых контрольно-пропускных пункта на въездах в город Ракка.

Курдские вооруженные группировки: сообщили, что за последние сутки потеряли 20 человек на севере Сирии, и о ранении еще 48 боевиков, не пропустили конвой правительственных сил в Ракку.

ВС Турции и союзные силы: взяли Рас-аль-Айн в кольцо и перерезали пути снабжения курдских террористов в Хасаке.

Провинция Алеппо

В окрестностях города Азаз все еще продолжаются столкновения между протурецкими ополченцами и курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), как отмечает новостной портал Step News Agency.

Сирийская арабская армия (САА) устанавливает в занятом ей городе Манбидж три контрольно-пропускных пункта на западных, восточных и северо-восточном въездах в город, как передает twitter-канал Euphrates Post.

Сообщается, что отряды правительственных сил также ведут огонь из тяжелой артиллерии по укрытиям отдельных групп боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе гор Мареа и их окрестностях, как сообщило новостное агентство Masar Press Net.

Провинция Идлиб

Сирийская армия открыла огонь из артиллерии по опорным пунктам джихадистов на юге провинции. Как передают местные источники новостного агентства Idlib Plus, военнослужащие атаковали линии обороны радикалов на подступах к город Кафр-Набель и обстреляли из пулеметов склады и базы радикалов в окрестностях поселка Хиш и у деревни Ракая. Сведения о потерях радикалов пока что уточняются.

В административном центре провинции городе Идлиб прошел митинг против боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и их лидера Абу Мухаммад аль-Джулани, о чем сообщает медиаресурс Akhbar.

Источник в сети Twitter (@aboalnoor14) сообщает, что в провинцию прибыло крупное военное подкрепление для САА, которая готовит новую операцию против боевиков на юге провинции.

Провинция Ракка

Согласно информации «Евфратской новостной сети», сирийская армия перебросила подкрепление к городу Айн-Исса следом за конвоем танков. Как сообщалось ранее, САА перебросила к лагерю для перемещенных лиц у города танковую колонну. Как сообщает новостное агентство Anna News, курдские боевики не пропустили колонну САА и союзных сил в город Ракка. На въезде у Ат-Табки курды перекрыли дорогу. Напомним, что по условиям соглашения между правительственными войсками САР и «Демократическими силами Сирии», правительственная армия должна была войти в ключевые города под контролем курдских боевиков для защиты мирного населения, однако, курды нарушили соглашение, которое просили у Дамаска сами.

Согласно информации новостного портала Radio Al Kul, в город Тель-Абъяд возвращаются жители после того как он перешел под контроль турецкой армии, которая выбила курдских радикалов из города и близлежащих окрестностей.

Силы турецкой армии совместно с лояльным ополчением вошли в поселок Аш-Шарият после боев с SDF, как передает Twitter-канал Bar Pnar Harekat. По данным подконтрольных «Демократическим силами» ресурсов, за прошедшие 24 часа в боях SDF потеряли 20 боевиков, еще 48 были ранены, как передает новостное агентство ANHA. Портал Euphrates Post, дополняет, что еще около 40 боевиков добровольно сдались армии Турции.

Провинция Хасака

Протурецкие бойцы отбили у курдских радикалов оборудование для разминирования и металлодетекторы в ходе боев под поселком Ахрас, как сообщает агентство Halab Today TV. После боев в окрестностях половина города Рас-аль-Айн перешла под контроль турецкой армии. Бойцы союзного ополчения тем временем сумели перерезать пути снабжения SDF и взяли в кольцо курдских боевиков. Операцию поддерживают с воздуха самолеты ВВС Турции, обстреливающие опорные пункты курдских террористов, как передает новостное агентство Step News.

Сообщается о столкновениях союзных сил армии Турции и отрядов SDF в районе поселка Тель-Тамр, согласно данным медиаресурса Rudaw. Стороны обмениваются ракетно-артиллерийскими ударами, но о своих потерях пока не заявила ни одна из них.