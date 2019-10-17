Россия — страна не самая маленькая и не то, чтоб незаметная. Тем не менее, нас постоянно ищут там, где нас нет, и подозревают в том, что мы не делали.

За примерами далеко ходить не надо. Это и «агрессия России против Украины», и «сбивший малайзийский лайнер русский «Бук», и «русский «Новичок» в «деле Скрипалей», и требование проверить связь Кремля с деятельностью Греты Тунберг, и вывод аналитиков из Польского института международных отношений (PISM) о том, что учения на полигоне в Оренбургской области — это подготовка ВС РФ к вторжению в Европу.

Эти обвинения наши западные «партнеры» стараются озвучивать максимально громко — но бездоказательно. Просто потому что русофобия на Западе нынче в моде, да и вообще «джентльменам верят на слово».

А кроме того, если всерьез озаботиться поиском доказательств, то можно ведь публично сесть в лужу, как это случилось с американцами. Решили они как-то отыскать свидетельства в пользу вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года, а откопали… причастность к вмешательству в эти выборы Киева.

Но больше всех «повезло» с поиском доказательств «противоправного» поведения России, конечно, шведам. Они всей страной искали в своих терводах русскую подлодку, а нашли в итоге свой собственный буй.

В этой удивительной эпопее разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

Дело было у Карлскруна

Статус Швеции как нейтрального государства давно является предметом национальной гордости жителей этой страны. При этом на периодические отклонения Стокгольма от собственной нейтральности в скандинавском государстве принято закрывать глаза, одновременно бурно возмущаясь любым инцидентом, который можно было бы трактовать, как посягательство на шведский суверенитет со стороны государства иностранного.

Собственно, ничего удивительного в этом нет, если б не одно «но». В силу тяготения Стокгольма к «европейским ценностям» и «достижениям американской демократии», а также все еще случающихся рецидивов фантомных болей от результатов русско-шведских войн XVIII—XIX веков, роль неизменного «агрессора» в Швеции традиционно отводят русским. Именно мы, по мнению шведов, непрерывно мечтали нарушать шведские границы, оккупировать домик Карлсона и учинить прочие антишведские непотребства.

Пожалуй, ярче всего эта тенденция выразилась в появлении такого национального шведского вида спорта, как поиски в государственных водах Швеции «русских субмарин». Наиболее емко ситуацию описал шведский журналист Маттиас Йоранссон:

«Только между 1980 и 1995 годами было зарегистрировано 6437 наблюдений русских подводных лодок. В 2014 году за одну неделю поступило около 300 сигналов от населения. Я бы сказал, что в сумме наберется около 10 тысяч наблюдений. Это огромное дело. Если посчитать по теории «шести рукопожатий», получается, что каждый швед знает кого-то, кто видел русскую субмарину. То есть это большой культурный феномен!»

Добавим, что за указанный Йоранссоном период единственным доказанным случаем появления отечественной подлодки в шведских водах стало ЧП с советской дизель-электрической подводной лодкой С-363 проекта 613 (по классификации НАТО — «Whiskey»). Случилось это почти сорок лет назад.

Вследствие навигационной ошибки «эска» вошла в территориальные воды Швеции и в ночь с 27-го на 28 октября 1981 года вылетела на мель недалеко от шведской военно-морской базы в Карлскруне — за что немедленно заработала от советских флотских остряков прозвище «Шведский комсомолец».

Позже на Балтфлоте в честь этого события даже сочинили поэму, которая начиналась следующими проникновенными строками:

Дело было у Карлскруна,

Рядом с островом Борнхольм.

Наша лодка класса «Whiskey»

Мель цепляла своим дном.

Год был восемьдесят первый,

Шхеры, фьорды, в октябре —

Лодка — «Шведский комсомолец»,

Заблудилась на заре…

Лодку в итоге с мели сдернули, и С-363 вернулась в Лиепаю. Хотя сам инцидент со «Шведским комсомольцем» серьезно осложнил советско-шведские отношения. Однако, повторим, это был единственный случай в современной истории, когда имелись реальные доказательства присутствия нашей подводной лодки в шведских водах.

Если кто-то думает, что за сорок лет этот факт снизил азарт шведских охотников за русскими субмаринами, то он ошибается. «Русские подлодки» у своих берегов шведы регулярно «обнаруживали» и даже всерьез бомбили (!) вплоть до самого распада СССР. Но даже в тех случаях, когда присутствие подводных целей в шведских терводах вроде бы считалось несомненным, обосновать их принадлежность к ВМФ СССР у Стокгольма не получалось.

Зато в 2004 году норвежский исследователь Ола Тунандер издал книгу «Секретная война против Швеции: американо-британский обман 80-х», в которой весьма убедительно доказал, что если какие-то подлодки тайно и забредали в годы «холодной войны» в шведские терводы, то это были… субмарины стран НАТО.

«The Russians Are Coming!»

После 1991 года шведская истерия вокруг мнимых новых «Шведских комсомольцев» пошла на спад. Что немаловажно — вместе с размерами государственных ассигнований на оборонные нужды.

Да-да, исчезновение Организации Варшавского договора и СССР, дополненное внеблоковым статусом Шведского королевства, привело к значительному урезанию госзатрат на Forsvarsmakten, сиречь Вооруженные силы Швеции. Военные расходы в процентах от ВВП с 2,3% в 1991 году сократились до 1,21% в 2010-м. В том же 2010 году в Швеции отменили всеобщую воинскую повинность. Переход к профессиональной армии обернулся не только дальнейшим сокращением численности королевских ВС, но и хронической недоукомплектованностью шведской армии. Короче говоря, шведская армия откровенно деградировала.

В столь аховой ситуации потомкам викингов позарез понадобился внешний враг. Только он, сильный, могучий и коварный, мог побудить руководство королевства к увеличению военного бюджета. Лучше всего на роль потенциального «агрессора», разумеется, подходила Москва. Осталось лишь достать из нафталина лозунг «The Russians Are Coming!» и вновь затеять в шведских водах старую добрую игру «Глядите, русская подлодка!»

Уже в 2011 году, как по заказу, нашлись свидетели, аж дважды сфотографировавшие в шведских терводах «русские подлодки». Но создать на основе этого хайп, способный заставить корону раскошелиться на Forsvarsmakten, не получилось. Да и проведенная по горячим следам проверка не подтвердила подлинность фотографий.

В 2013 году военные расходы королевства упали до отметки 1,13% от ВВП, следствием чего стал совершенно неожиданный перформанс главнокомандующего вооруженными силами Швеции генерала Сверкера Йорансона. Тот заявил СМИ, что если не перестать экономить на армии, а также экстренно не вступить в НАТО, то Швеция в случае российской агрессии не продержится и недели.

Но и это не помогло — увеличения ассигнований на военные нужды не последовало. Тем не менее, шведские военные продолжили с завидным упорством твердить про «The Russians Are Coming!». И Судьба оценила их упрямство, послав в виде подарка украинский Евромайдан, воссоединение Крыма с Россией, а также начало гражданской войны на юго-востоке Украины.

Все это, приправленное стенаниями лимитрофов Прибалтики, со дня на день ожидавших появление у себя «Вежливых людей», подогрело алармизм шведских военных до стадии перманентного кипения. На Швецию никто не нападал, но, судя по публикациям главного рупора шведских «ястребов» газеты Svenska Dagbladet, русский медведь уже плотоядно облизывался на Стокгольм. При подобных обстоятельствах в шведских терводах просто не мог не «появиться» очередной «Шведский комсомолец».

«Страшная русская подводная лодка» наконец-то «всплыла» 19 октября 2014 года, когда на пресс-конференции шведский контр-адмирал Андерс Гренстад объявил, что в Стокгольмском архипелаге «вероятно, ведется иностранная подводная деятельность».

Вслед за этим почти одновременно произошли три события. В шведской прессе появились фотографии подводной лодки «в шведских фьордах», не менее «убедительно», чем в 2011 году, свидетельствующие, что субмарина принадлежит ВМФ России. Представители Forsvarsmakten объявили, что перехватили зашифрованный сигнал с «русской подлодки», который можно квалифицировать как сигнал бедствия. Кто-то обратил внимание на «подозрительное» маневрирование принадлежавшего России, но ходившего под флагом Либерии танкера «NS Concord».

Добавив к этим «открытиям» изрядную долю слухов и сплетен, шведские СМИ обрушили на граждан королевства ужасающую картину: субмарина РФ прокралась в шведские воды с Неизвестной, Но Страшной Целью. Но тут на лодке Случилась Авария, вынудившая русских лечь на дно и послать сигнал бедствия. На помощь субмарине метнулось Лучшее Русское Спасательное Судно — танкер под либерийским флагом. Но спасти он, разумеется, никого не смог, потому что Это Русские и «у них всегда все так».

И Швецию взорвало! В водах королевства началась масштабнейшая поисковая операция «Орел» с задействованием практически всех средств шведских ВМС, а также немалого количества волонтеров. Несколько раз при этом «субмарину» «обнаруживали» и «опознавали». Звучали и сенсационные заявления в стиле: «Лодка лежит на дне со всем экипажем, явно находится в аварийном состоянии, почему молчит Кремль?!».

Правда, всякий раз очередная подводная «находка» заканчивалась пшиком, но истерия вокруг процесса нагнеталась изо всех сил. У самых впечатлительных сдавали нервы — в шведское правительство общественные активисты подавали запросы: а нельзя ли Швецию со стороны моря оградить какими-нибудь противолодочными сетями? Ну, или минами, наконец, чтоб русским bad guys неповадно было?..

Филле, Рулле и бюджет

20 октября 2014 года министр обороны Швеции Петер Хульквист (социал-демократ, сторонник присоединения к НАТО) созвал экстренное заседание комитета по вопросам обороны. В тот же день министерство обороны России заявило, что никаких российских подлодок в терводах Швеции нет и быть не может, но зато там может находиться, например, дизель-электрическая подлодка «Bruinvis» ВМС Нидерландов. По крайней мере, по данным МО РФ, эта субмарина совсем недавно болталась где-то возле Швеции.

Не известно, как на этот демарш отреагировали Нидерланды, но шведы после заявления МО РФ бросились искать затаившихся на дне «иванов» с еще большим остервенением.

21 октября 2014 года Швеция под предлогом продолжения поисков неизвестной субмарины закрыла воздушное пространство над Стокгольмским архипелагом. Гражданским судам было отдано распоряжение не приближаться ближе чем на 10 км к военным кораблям, принимающим участие в операции «Орел».

Еще через два дня был опубликован проект бюджета Швеции, в котором декларировалась необходимость увеличения трат на оборонные нужды. Попутно Стокгольм приостановил сотрудничество с Москвой по линии военных ведомств.

Москва отреагировала на это заявлением представителя МО РФ Игоря Конашенкова, в котором указывалось, что шансов у шведов обнаружить во время поисковой операции «русский след» не больше, чем было у Филле и Рулле в поимке Карлсона, который живет на крыше.

Утром 24 октября 2014 года на очередной пресс-конференции уже знакомый нам контр-адмирал Андерс Гренстад сообщил, что поиски подводной лодки, проводившиеся на морском участке размером 30×60 км, завершены. Субмарина не обнаружена, обработка собранных во время «Орла» данных продолжается. В общем, еще не вечер — русские хитры, но мы упорны как никогда и их, конечно, отыщем. Просто на это уйдет еще немного времени.

10 ноября 2014 года Svenska Dagbladet заявила о том, что анализ результатов «Орла» почти закончен и что, мол, теперь шведские военные эксперты «еще больше уверены» — вторжение подводной лодки в территориальные воды Швеции действительно имело место. Про то, чья же это была подводная лодка, газета почему-то умолчала…

Время шло. Мир отпраздновал Новый год, но ясности с «русской подлодкой», «вторгшейся» в октябре 2014-го в шведские терводы, больше не становилось. Военное ведомство Швеции растянуло мхатовскую паузу вплоть до весны 2015-го, после чего устами Гренстада невнятно промямлило, что Та Самая Подлодка могла быть и не совсем подлодкой. Возможно, это был некий «технический корабль». Однако факт его незаконного появления близ шведских берегов несомненен, так что укрепление обороноспособности королевства по-прежнему актуально как никогда!

В середине июня того же года был наконец-то принят новый военный бюджет Швеции, предусматривавший выделение солидных средств как на закладку новых и модернизацию старых подлодок, так и на приобретение новых средств ПЛО в интересах Forsvarsmakten. В будущем воякам пообещали еще более существенное увеличение госзатрат на «оборонку».

Словом, дело было сделано.

В июле 2015-го Стокгольм снова сообщил о триумфальном обнаружении в госводах Швеции залегшей на грунт русской подлодки. Страна ликовала, но недолго. Довольно быстро выяснилось, что да, лодка русская. Называется «Сом». Однако признаков жизни лодка не подает, так как погибла… еще в мае 1916 года.

В марте 2017 года шведское правительство согласилось на возвращение с 1 января 2018 года всеобщей воинской повинности. Forsvarsmakten получили почти все, что хотели, после чего кипение страстей вокруг октябрьского инцидента 2014-го практически прекратилось. Но это не устроило редакцию Svenska Dagbladet, которая в факт «вторжения русской подлодки» истово верила и жаждала докопаться до истины любой ценой. И докопалась.

Истина оказалась столь неожиданной, что шведская газета решилась ее опубликовать лишь 15 октября 2019 года.

Буй вам, а не подлодку

Как мы помним, «доказательства вторжения русской подлодки» в шведские терводы в немалой степени базировались на перехваченном шведами «зашифрованном сигнале бедствия». В ходе проведенного ими расследования сотрудники Svenska Dagbladet выяснили, что источником этого сигнала была вовсе не российская субмарина, а судно технического обслуживания шведского Управления морского судоходства «M/S Fyrbyggaren».

Дело было так.

Шведский институт гидрологии и метеорологии с целью сбора океанографических данных установил в терводах Швеции специальный автоматический морской буй «Хувудшер-восток». В октябре 2014 года буй вышел из строя. Для ремонта к нему из Стокгольма было направлено судно «M/S Fyrbyggaren». По времени это событие совпало с развертыванием операции «Орел». Пока шведские самолеты, вертолеты, корабли и подлодки в компании волонтерских катеров «просеивали» кусок Балтийского моря размером 30×60 км, судно технического обслуживания неторопливо добралось до места установки буя.

Буй находился под водой. Чтобы он всплыл, с находившегося на борту «M/S Fyrbyggaren» передатчика был отправлен кодовый сигнал, по получении которого сработал акустический размыкатель, отсоединивший буй от якоря. Поднимавшие буй на палубу «M/S Fyrbyggaren» океанографы и представить не могли, что их сигнал уловит не только акустический размыкатель, но и гидроакустический комплекс (ГАК) ищущей «русскую субмарину» старенькой шведской дизель-электрической подлодки типа «Sodermanland».

2014-й оказался первым годом, когда шведские океанографы использовали на своих буях акустические размыкатели. В совокупности с не самым современным ГАК шведской подлодки это якобы привело к ошибке в идентификации акустического сигнала «M/S Fyrbyggaren».

По версии Svenska Dagbladet, шведские военные решили, что перехватили зашифрованную просьбу «русской подлодки» о помощи. О чем представители Forsvarsmakten тут же и отрапортовали общественности. Иных внятных доказательств обнаружения нового «Шведского комсомольца» на руках у этих вояк не имелось, да они им и не были нужны, поскольку чуть ли не из каждого утюга в королевстве гремело: «Мы поймали сигнал с русской подлодки!»

О дальнейшем вы уже знаете. Фантасмагорическая операция «Орел» обошлась Стокгольму примерно в 20 млн крон. Русскую подлодку шведы все ж-таки нашли, но не там и не ту. Зато Forsvarsmakten получили увеличение своего бюджета.

Во всей этой истории особенно любопытно то, что согласно расследованию Svenska Dagbladet, шведский Риксдаг и министр обороны оказались извещены о настоящем источнике сигнала лишь после того, как парламент уже принял решение увеличить расходы на оборону и выделил дополнительные ресурсы на поиск иностранных подлодок в шведских терводах.

Естественно, подобные повороты сюжета рождают массу вопросов. Действительно ли специалисты военного ведомства королевства ошиблись с идентификацией сигнала в октябре 2014 года или лишь сделали вид, что ошиблись? Когда в шведском министерстве обороны узнали подлинный источник «зашифрованного» сигнала: после решения Риксдага об увеличении военного бюджета или все же до? Наконец, насколько была правдива газета Svenska Dagbladet при публикации результатов своего расследования?

Ответы на эти вопросы пока отсутствуют. Зато совершенно понятно, что доказательствами какого-либо «русского следа» в этой эпопее шведская сторона по-прежнему не располагает. Как говорится, буй вам, а не подлодку ВМФ России. С чем мы и поздравляем всех причастных к операции «Орел».