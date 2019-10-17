Путин поддержал идею создать съемочную студию на базе арт-кластера «Таврида»

Москва, 17 октября. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания съемочной студии на базе строящегося в Крыму стационарного образовательного центра форума «Таврида».

С таким предложением выступил один из участников встречи главы государства с выдающимися выпускниками Всероссийского государственного института кинематографии. Путин согласился, что инициативу можно назвать целесообразной, вопрос только в удорожании этого проекта.

«Это уже не просто коробка, строение какое-то, а оборудование и прочее. Но в целом, конечно, это идея хорошая», — сказал президент и пообещал проработать этот вопрос.

Тут же он заметил, что «иногда на голом месте, на зеленом поле лучше».

Как сообщалось ранее, визит Путина во ВГИК был приурочен к 100-летию вуза. Глава государства осмотрел помещения института. Войдя в один из залов, президент увидел, как студенты репетируют музыкальный номер в народном жанре. Учащиеся специально исполнили для него песню «Когда мы были на войне» Давида Самойлова.

«Браво! Супер!» — похвалил их Путин.

Напомним, форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится на Крымском полуострове с 2015 года. В этом году проект приобрел формат арт-кластера, включив в себя и традиционный форум, и фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт».

Кроме того, сейчас в Крыму идет строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида». Планируется, что он будет достроен в 2022 году.