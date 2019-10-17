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Главные новости 17 октября

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Главные новости 17 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 17 октября.

Сериал «Сваты» продолжит выходить под другим названием после массового увольнения актеров. Сериал «Сваты» переименуют из-за скандала с массовым уходом актеров.

Помощник шерифа застрелил сына голливудского актера Рона Эли после того, как тот убил свою мать. Сына голливудского актера застрелили после убийства матери в США.

Филиппинский лидер Родриго Дутерте получил небольшие травмы, когда потерял равновесие и упал во время поездки на мотоцикле. Президент Филиппин упал с мотоцикла и потерял ботинок.

Анастасия Решетова перед рождением сына от Тимати опубликовала у себя в профиле Instagram фото без признаков беременности. Беременная невеста Тимати опубликовала фото с плоским животом.

Военная операция Турции против курдских террористов отвечает стратегическим целям РФ в САР, считает Александр Перенджиев. Россия обернула операцию Турции против курдов на пользу Сирии.

Владимир Зеленский стал объектом насмешек в соцсетях после того, как решил поиграть с молотком в Латвийском сейме. В Сети посмеялись над играми Зеленского с молотком в Латвийском сейме .

В России вступили в силу изменения в процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников. Порядок взыскания долгов с дачников упрощен в России.

ФАН выяснило, что Стивен Секстон является одним из лучших специалистов Госдепа США по сокрытию следов финансовых преступлений. Организатор беспорядков в Москве агент ЦРУ Секстон замял коррупционный скандал в Афганистане.

Интернет-пользователи были ошеломлены, увидев фотографию певцов Надежды Бабкиной и Александра Буйнова. Поклонники ошеломлены помолодевшей Бабкиной и постаревшим Буйновым.

Команда, заявляющая о поддержке актрисы Анастасии Заворотнюк, завела в соцсети Instagram рубрику «фейк-ньюс». «Пиарщики» Заворотнюк отнесли к фейк-ньюс защищавшие актрису СМИ.

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