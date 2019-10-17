Турция отвоевала у курдских боевиков половину сирийского Рас-аль-Айна

Хасака, 17 октября. Турция заняла половину стратегически важного для военных действий города Рас-аль-Айна в ходе проходящей в Сирии операции против курдов «Источник мира».

Турецкие силы смогли продвинуться вглубь сирийского города после недельного противостояния с вооруженными курдскими формированиями. В наступлении были задействованы артиллерия, танки, гаубицы, беспилотники и авиация.

Согласно данным сирийских СМИ, турецкая армия смогла продвинуться вглубь Рас-аль-Айна утром 17 октября после того, как ВСС Турции выполнили обстрел позиций курдских боевиков. Напомним, что на данный момент Анкара также контролирует сирийский город Тель-Абъяд и трассу M-4, рядом с которой власти Турции предполагают создать «буферную зону».

С момента начала операции «Источник мира» в Сирии вооруженные силы Турции ликвидировали 637 курдских террористов. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

Анкара в качестве главной цели вооруженной операции называет зачистку территории от курдских вооруженных формирований, в первую очередь от «Демократических сил Сирии» (SDF), представляющих из себя группу курдских боевиков, в составе которых также располагаются террористы ИГ1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). Курдские террористы угнетают местное население в районе сирийско-турецкой границы, в том числе и арабов-суннитов.

1 Организация запрещена на территории РФ.